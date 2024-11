Urbanistica, il piano è atteso da trent’anni 

«Da più di 30 anni aspettiamo il Piano urbanistico comunale, ora con i soldi della Regione, finalmente, siamo pronti allo studio». Ad annunciarlo è il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, che spiega cosa cambierà per i residenti del paese con il tanto atteso Puc. Secondo il primo cittadino, dovrebbe «migliorare la qualità della vita dei cittadini tutti, dalle giovani coppie ai più deboli».

I ritardi

Si parte dal principio: «Il Puc è obbligatorio», spiega il sindaco riflettendo sulla situazione attuale. «Dagli anni’80 si va avanti con il piano di fabbricazione, che ha subito delle modifiche negli anni, ma non è abbastanza. A fare pressione è la stessa Regione». E proprio dalla Regione arrivano 131mila euro che permetteranno al Comune di avviare l’iter. «A questi bisogna aggiungere 40mila euro di fondi comunali», continua Pinna, «e i 40mila già spesi lo scorso anno per lo studio preliminare con cui avevamo già visto alcune questioni legate all’archeologia e alla morfologia». In totale 220mila euro.

All’epoca c’erano già state alcune polemiche. L’’ex sindaco Efisio Pisano, ora in minoranza, chiedeva di affrontare anche il tema dell’ex zuccherificio (la fabbrica, non i palazzoni). «Tutto segretato», aveva tuonato. «Brutto segno. Argomento trattato con superficialità». E Pinna aveva risposto: «Pisano ci era andato solo vicino alla creazione del Puc». Oggi Pinna rilancia: «Vogliamo essere noi a chiudere la partita entro il mandato».

Il piano

Ma nella sostanza di cosa si tratta? «Il Puc ci permetterà di migliorare lo sviluppo sociale ed economico del paese, di farlo crescere migliorando la qualità urbana e della vita di chi abita a Villasor». Tra i punti fondamentali la ricucitura e riqualificazione del tessuto urbano e dei servizi. «Pensiamo ad un’area per l’edilizia popolare con le abitazioni per giovani coppie, ma pensiamo anche alle categorie deboli», spiega il sindaco, ragionando su come il paese potrebbe cambiare per rendersi più attrattivo anche a nuovi cittadini. «Ma anche il miglioramento dell’offerta turistico ricettiva. Con il Puc possiamo anche favorire la nascita di nuove attività produttive e economiche».

Il sindaco punta anche a migliorare i collegamenti con le strade provinciali. E poi c’è la questione della base militare di Decimomannu, che poggia sul territorio sorrese per l’ottanta per cento: «Possiamo far crescere il paese anche grazie a questo. C’è una mancanza di aree edificabili disponibili e con il Puc possiamo sbloccarle e renderci appetibili alle giovani coppie che sono andate ad abitare nel circondario». E per i limiti del piano stralcio delle fasce fluviali? «Vorremmo agire su alcuni di questi». Insomma, la lista dei desideri dell’amministrazione è lunga, ma Pinna dice: «Abbiamo iniziato a lavorare al Puc nello scorso mandato. Chiudiamolo al secondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA