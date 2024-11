Urbanistica, finanziamento regionale per l’adeguamento del Puc 

Un finanziamento regionale di 250mila euro per aggiornare il Piano urbanistico comunale, fermo al 2004, e adeguarlo al Piano paesaggistico regionale. Non nasconde la soddisfazione l’amministrazione comunale che grazie al bando “Contributi Ras per la pianificazione dei centri matrice e per l’adeguamento dei Puc ai Ppr”, si è aggiudicato anche ulteriori 150mila euro con cui coprire la spesa, anticipata con fondi di bilancio, per l’aggiornamento del centro matrice, il cui iter di 18 mesi è partito nell’agosto 2023. «Già con la revisione del Ppcm stiamo studiando accuratamente il nostro centro storico che insiste su un terzo del paese – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba –, ora saremo in grado di analizzare e pianificare lo sviluppo urbanistico e adeguarlo alla normativa regionale in tutta l’area comunale». Dopo 20 anni quindi, Domusnovas getta nuove basi per la pianificazione territoriale. In realtà un tentativo era stato fatto anche nel 2012 (con un finanziamento di 50mila euro) ma il progetto non era andato avanti. Quanto alle stime, l’adozione del Ppcm è prevista per dicembre 2025, tempi più lunghi per il Puc, «ma lo incardineremo nei giusti binari prima di concludere la legislatura», promette Saba.