Urbanistica e illuminazione pubblica: se ne parla in consiglio comunale 

Sono sei gli argomenti inseriti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Calasetta convocato dalla sindaca Claudia Mura in prima convocazione per giovedì 31 agosto e in seconda convocazione per venerdì 1 settembre alle ore 17.30. L’assemblea civica si riunirà nella sala consiliare, al primo piano del palazzo municipale, dovrà approvare il rendiconto della gestione di esercizio relativa allo scorso anno.

In discussione anche la presa in carico da parte dell’ente di illuminazione pubblica relativa alla lottizzazione “Sa betta, Frenda e più” in località le Saline e la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria, condotte idrica e fognaria della lottizzazione “Sa betta 2 di Diana e più”, sempre in località le Saline. L’ultimo argomento riguarda un’ interrogazione del consigliere di opposizione Antonio Vigo che attende risposta dall’assessore Simone Baghino sulla riqualificazione della rete commerciale di Calasetta.

