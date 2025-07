Urbanistica e Commissioni nell’agenda dell’Aula 

È stata fissata per oggi la nuova seduta del Consiglio comunale di Monastir, che si terrà nell’Aula consiliare di via Progresso. Il gruppo di maggioranza, guidato dalla sindaca Paola Ugas, e i quattro consiglieri di minoranza Romano Schirru, Tiziana Pinna, Alessio Marotto e Luigi Perra si incontreranno in prima convocazione alle 17, mentre in seconda convocazione, se servirà, alle 18. All’ordine del giorno ci sono otto punti, con un focus particolare su economia e urbanistica. Dopo aver approvato i verbali delle ultime riunioni, il Consiglio presenterà quelle che saranno le linee programmatiche con i progetti e le azioni previste per i prossimi cinque anni. Grande attenzione anche al bilancio comunale: si discuteranno le variazioni di cassa, l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri per il 2025. Spazio anche alla pianificazione urbanistica, con l’esame e l’adozione della seconda variante sostanziale del Puc. Durante la seduta verranno inoltre nominate la Commissione per la formazione degli elenchi dei cittadini che potranno svolgere la funzione di Giudice popolare e si definirà la composizione delle commissioni consiliari. Il Consiglio comunale sarà in diretta streaming sul canale Youtube del Comune.

