Urbanistica, Catella torna in libertà: «Adesso subito al lavoro» 

Manfredi Catella torna libero. Accusato di corruzione e induzione indebita nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica, al costruttore il Riesame ha revocato i domiciliari 23 giorni dopo l’arresto. «Torno subito al lavoro», le prime parole del patron di Coima, convinto di aver fornito «ogni prova fattuale dell’estraneità» agli addebiti che gli vengono mossi dalla Procura di Milano, che potrebbe impugnare il provvedimento in Cassazione. I giudici hanno ora 45 giorni per depositare le motivazioni della decisione, analoga a quella presa nei confronti degli altri arrestati. Catella era l’ultimo su cui il Riesame doveva esprimersi. La scorsa settimana erano stati liberati l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, l’ex componente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella, per i quali i giudici hanno però disposto una misura interdittiva di un anno, assente nei confronti di Catella anche perché aveva già rinunciato alle cariche societarie connesse alla pubblica amministrazione.

L’accusa

Arresti annullati anche per il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri, l’unico che era finito in carcere, e Alessandro Scandurra. «Sei arresti annullati su sei», osserva sui social il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che si dice, «orgoglioso di essere garantista in un mare di giustizialismo». Per l’aggiunta Tiziana Siciliano e i pm Marina Petruzzella e Paolo Filippini, che coordinano le indagini insieme con il collega Mauro Clerici, Catella avrebbe corrotto Scandurra assegnandogli incarichi professionali per almeno 138mila euro legati a progetti sottoposti alla valutazione della Commissione Paesaggio, in cambio di un comportamento favorevole della stessa Commissione su interventi di Coima, il colosso immobiliare di cui è fondatore e ceo, come quello sul Pirellino.

RIPRODUZIONE RISERVATA