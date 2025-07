Urbanistica a Milano, sei arresti 

Milano. Ci sono sei arresti nell'inchiesta sulla gestione della rigenerazione urbana di Milano, con la Procura che si è vista accogliere dal Gip anche la ricostruzione di un «sistema tentacolare e sedimentato, nel quale una parte di classe politica, dirigenti comunali, imprenditoria e libere professioni prospera piegando a proprio uso le regole esistenti» o aggirandole. Un sistema in cui i privati si sarebbero permessi «di esercitare pressioni sulle più alte cariche istituzionali», compreso il sindaco Giuseppe Sala, «per ottenere l'approvazione di progetti milionari, prospettando, altrimenti, una sospensione degli investimenti iniziative giudiziarie». Cade però l'accusa di induzione indebita contestata anche a Sala che ha ribadito: «Non ho mai perseguito finalità personali».

I provvedimenti

Gli arresti sono stati disposti per Giancarlo Tancredi, ex assessore al Comune; Manfredi Catella, Ceo (ora senza deleghe) di Coima; Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente presidente e componente della Commissione per il paesaggio; Federico Pella, ex manager di J+S., società di ingegneria. Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, è invece finito in carcere per «la sua spregiudicatezza e l'utilizzo, da anni, di società operanti nel campo della speculazione immobiliare per commettere reati o per fruire di finanziamenti occulti».

Il quadro

Stando all'ordinanza, che potrà essere impugnata davanti al Tribunale del Riesame, Tancredi avrebbe «certamente concorso nel perfezionamento del patto corruttivo tra Marinoni e Pella, dapprima nominando Marinoni presidente della commissione», poi «facendo in modo di conferire il patrocinio comunale al suo progetto su nodi e porte metropolitane e prestandosi ad agevolare le iniziative del tandem Studio Marinoni e J+S».

Caso Calabria

Intanto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, indagato per corruzione, ha deciso di dimettersi e ricandidarsi. «Tra qualche settimana saranno i calabresi a decidere il futuro della Calabria, non altri», spiega in un video social. La decisione è collegata all'indagine della Procura, ma a spingerlo alle dimissioni è il tentativo di bloccare le opere che si stanno realizzando. «Non ce l’ho con la magistratura. E io ho chiarito ogni cosa, non ho nulla da temere dall'inchiesta giudiziaria».

