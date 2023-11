Uras, ultimo appello a Pd e M5S «Scelta partecipata o perdiamo» 

Resta ottimista, un po’ per convinzione e un po’ perché deve: «Bisogna avere pazienza, il tempo aiuta a trovare le soluzioni», ragiona Luciano Uras, celando il suo celebre vocione dietro un tono del tutto conciliante e riflessivo. Ma non riesce a nascondere la preoccupazione: «Il metodo di scelta del candidato del cosiddetto campo largo può essere decisivo per il risultato finale», dice l’ex senatore dei Progressisti.

Il suo partito continua a non gradire un’investitura della deputata M5S Alessandra Todde che non passi dalle primarie o qualcosa di simile: stasera, a Cagliari, il coordinamento regionale valuterà la situazione, in vista del vertice di coalizione di domani. «Penso che agli alleati riproporremo una questione cruciale in vista delle Regionali», pronostica Uras, «bisogna riconnettere la coalizione democratica col proprio elettorato».

Teme che una scelta fatta con altri metodi vi faccia perdere?

«Temo che, se non valorizziamo la partecipazione del nostro mondo in occasione di una decisione così rilevante, poi non avremo la forza per un risultato positivo alle elezioni. Ci mancherebbe una spinta importante».

Ma c’è ancora il tempo per le primarie?

«Noi non parliamo più neanche di primarie, chiediamo una consultazione che coinvolga il maggior numero possibile di elettori».

E come si può fare?

«Per esempio con postazioni per votare nei Comuni sardi con più di 15mila abitanti, che potremmo magari integrare con una consultazione online disciplinata da regole che garantiscano la trasparenza e la regolarità, in particolare con credenziali che evitino il voto plurimo. Si può fare».

Ma perché Alessandra Todde non va bene?

«Chi dice che non ci vada bene? Niente di personale con lei, abbiamo sempre ritenuto legittimo che il M5S avanzi una candidatura forte. Quello che non ci va bene è che la si debba scegliere senza poterla comparare con altre ipotesi. Se no dobbiamo prendere per vera la narrazione di un accordo chiuso a Roma già prima che iniziassimo a parlarne».

E secondo lei non è così?

«Diciamo che, per dimostrare che non è così, è opportuno confrontare la proposta dei Cinquestelle con altre».

Quali?

«Quelle emerse in qualche modo in questi mesi: Renato Soru, Roberto Capelli, Andrea Soddu, si è parlato del sindaco di Iglesias Mauro Usai che è bravissimo, e poi c’è Graziano Milia che sta portando in giro una sua idea di Sardegna».

Se ci fosse da scegliere tra questi nomi,Todde compresa, lei per chi voterebbe?

«Milia ha le caratteristiche che più corrispondono alla mia esperienza politica, è un bravo amministratore e ha quella capacità di connessione con gli elettori di cui le dicevo. Il vero problema della politica di oggi è il distacco tra i rappresentanti e i rappresentati. Ma chiunque vincesse, sarebbe un nome degnissimo».

Però ci sarebbero 15 sigle già a favore di Todde.

«Non basta avere una sigla, serve il consenso. Le Regionali si vincono con le liste, non col candidato presidente. La nostra proposta è quella che consente di tenere più unita la coalizione».

Aspetti: se il nodo è il consenso, non è che i Progressisti abbiano percentuali clamorose.

«Non siamo il Pd, ma siamo comunque un partito strutturato che ha un’importante presenza in Consiglio regionale e in Parlamento, con persone elette con i nostri voti. Molte delle altre sigle non hanno niente di simile, ma non abbiamo mai fatto questo discorso: noi rispettiamo tutti gli alleati, poniamo solo il problema politico del rapporto con gli elettori del campo largo. Perché poi votano loro, non i dirigenti di partito».

Finora nessun candidato presidente è emerso dalle primarie, neppure il vostro Massimo Zedda nel 2019.

«Ma quella non fu certo una candidatura di partito. Centinaia di sindaci gli chiesero, in un’assemblea, di guidare la coalizione. Nel 2014 le primarie si erano fatte, poi Francesca Barracciu dovette fare un passo indietro e Pigliaru venne individuato come soluzione di emergenza. Lo stesso Soru, nel 2004, nacque come candidatura voluta dagli elettorati dei partiti contro i loro stessi dirigenti. La voce della nostra comunità ha sempre avuto grande rilievo».

Se la vostra proposta verrà respinta, che farete?

«Sono fiducioso che venga accolta. Non mi sto ponendo il problema di un rigetto».

Qualcuno prevede già una coalizione alternativa, con voi, Liberu e altri partiti a sostegno di Soru.

«C’è chi preme in quella direzione, ma io no. Non ho conti aperti, lavoro per costruire e non per distruggere. Il Pd dice che il bene supremo è mantenere unita la coalizione, io sono d’accordo».

Quindi esclude del tutto un vostro strappo?

«Escludo che possa avvenire uno strappo perché qualcuno chiede un metodo di consultazione democratica, che renderebbe tutti più forti».

Va anche detto che una rottura metterebbe a rischio la ricandidatura di Zedda a Cagliari.

«Ma lei ricorda il caso De Magistris a Napoli?»

Se è per quello, è più vicino il caso Milia a Quartu. Secondo lei è riproducibile?

«Certamente. Nei Comuni, dove c’è anche il ballottaggio, è decisiva la figura del candidato sindaco (che è il vero organo di governo) più delle liste. Alla Regione è l’esatto contrario. Se noi non ci riconnettiamo col nostro popolo, e addirittura perdiamo dei pezzi, non riusciremo a fare liste forti, con tanti candidati pronti a impegnarsi allo spasimo per trovare voti. E la partita sarà già persa in partenza».

