Uranio, la furia di Mosca:  «Verso l’Armageddon»  Mig slovacchi all’Ucraina 

Sul fronte del conflitto, Kiev è pronta a lanciare una controffensiva per allontanare le truppe russe da Bakhmut, nel Donbass, approfittando del fatto che esse sarebbero ormai «stremate» dopo mesi di assedio inconcludente. L'annuncio è stato fatto dal comandante delle forze di terra ucraine, Oleksandr Syrsky, nel giorno in cui l'Ucraina ha ricevuto i primi jet da combattimento da un Paese Nato, quattro Mig-29 donati dalla Slovacchia, che ne dovrebbe consegnare 13 in tutto.

La grigia profezia, formulata a commento della notizia del probabile invio da Londra all'Ucraina di proiettili perforanti anti-carro all'uranio impoverito, sarebbe stata pronunciata da Antonov in risposta alle dichiarazioni di alti funzionari statunitensi, secondo i quali le munizioni all'uranio impoverito sarebbero armi utilizzate da decenni e non presenterebbero alcun rischio elevato. «Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile», ha aggiunto l’ambasciatore, «le autorità statunitensi hanno raggiunto un nuovo minimo con le loro dichiarazioni irresponsabili».

MOSCA. «I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nucleare»: lo ha detto l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, secondo quanto riporta la Tass, l’agenzia di stampa di Mosca.

La grigia profezia, formulata a commento della notizia del probabile invio da Londra all'Ucraina di proiettili perforanti anti-carro all'uranio impoverito, sarebbe stata pronunciata da Antonov in risposta alle dichiarazioni di alti funzionari statunitensi, secondo i quali le munizioni all'uranio impoverito sarebbero armi utilizzate da decenni e non presenterebbero alcun rischio elevato. «Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile», ha aggiunto l’ambasciatore, «le autorità statunitensi hanno raggiunto un nuovo minimo con le loro dichiarazioni irresponsabili».

Il campo di battaglia

Sul fronte del conflitto, Kiev è pronta a lanciare una controffensiva per allontanare le truppe russe da Bakhmut, nel Donbass, approfittando del fatto che esse sarebbero ormai «stremate» dopo mesi di assedio inconcludente. L'annuncio è stato fatto dal comandante delle forze di terra ucraine, Oleksandr Syrsky, nel giorno in cui l'Ucraina ha ricevuto i primi jet da combattimento da un Paese Nato, quattro Mig-29 donati dalla Slovacchia, che ne dovrebbe consegnare 13 in tutto.

Anche l'arrivo dei caccia, peraltro antiquati e a terra da diversi mesi, ha provocato la reazione di Mosca: «I Paesi della Nato e dell'Ue continuano il percorso verso l'escalation del conflitto, cercando di trascinarlo e di combattere fino all'ultimo ucraino», ha detto il viceministro degli Esteri Alexander Grushko.

Ma i russi sembrano avere problemi più urgenti, stando a quanto scrive il Conflict Intelligence Team, un'organizzazione open source con sede a Tbilisi, secondo la quale Mosca sta recuperando dai magazzini carri armati T-54 e T-55 risalenti agli Cinquanta, probabilmente per far fronte alle perdite di mezzi corazzati in Ucraina. Intanto però la Russia ha annunciato di aver messo in orbita un nuovo satellite militare, il Kosmos-2567, portato nello spazio da un razzo Soyuz-2.1a lanciato dal cosmodromo di Plesetsk.

Il mandato su Putin

Invece l'ex presidente Dmitri Medvedev è tornato sul mandato di cattura della Corte penale internazionale contro Vladimir Putin, avvertendo che ogni Paese che lo dovesse eseguire si renderebbe responsabile di una «dichiarazione di guerra» nei confronti di Mosca. Le fonti militari ucraine continuano a diffondere notizie sulle difficoltà che incontrerebbero quelle russe.

Nel frattempo, lo stato maggiore di Kiev ha scritto che le forze di Mosca hanno abbandonato, senza che vi fossero combattimenti, Nova Kakhovka, la cittadina sulla riva sinistra del fiume Dnepr, nella regione di Kherson, dove si erano ritirate nel novembre scorso dopo avere lasciato la città capoluogo. Poco dopo però l'esercito ucraino ha dovuto fare marcia indietro con un'auto-smentita in cui ha ammesso di essersi sbagliato ad analizzare «i dati disponibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata