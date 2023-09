Uranio impoverito, pool d’indagine 

Dopo quattro commissioni parlamentari sull'uranio impoverito arriva quella ministeriale. A nominarla il titolare della Difesa, Guido Crosetto, che sottolinea come l'organismo sia «indipendente, formato da tecnici ed esperti della materia, quasi tutti esterni al mondo della Difesa». La Commissione inizierà i lavori partendo dagli atti prodotti dalle precedenti. L'ultima, presieduta da Gian Piero Scanu, aveva concluso i lavori nel febbraio 2018 individuando nella relazione finale «criticità sconvolgenti», che «in Italia e nelle missioni all'estero hanno contribuito a seminare morte e malattie tra i militari». A denunciare gravi omissioni del Ministero per il contingente militare italiano esposto all'uranio impoverito era stato, tra gli altri, nel 2019 il discusso generale Roberto Vannacci. E l'ufficiale la scorsa settimana è stato ricevuto dal ministro. Critico Domenico Leggiero dell'Osservatorio Militare, che stima in 563 i militari italiani morti e in 8.740 quelli malati per il contatto con l'uranio impoverito.

