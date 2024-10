Uragano Sinner, travolto Medvedev 

Il trionfo di Shanghai non ha tolto concentrazione a Jannik Sinner che approda alla semifinale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione con sei stelle del tennis mondiale (su tutte Rafa Nadal e Novak Djokovic) cominciato ieri sera a Riyad. Nella capitale dell’Arabia Saudita, l’azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev (ex numero uno e attuale quinto giocatore del mondo) col punteggio di 6-0, 6-3. Oggi affronterà di nuovo Novak Djokovic, superato nella finale del Masters 1000 cinese domenica scorsa.

Nel secondo quarto, lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 2 Atp) ha liquidato il danese Holger Rune, ex n. 4 sceso al 14, per 6-4, 6-2. In semifinale, derby con Rafa Nadal, prossimo al ritiro.

I tornei Wta e Atp

Per il resto, non è stata una gran giornata per i colori azzurri. A Osaka, nel secondo turno, Elisabetta Cocciaretto è stata superata dalla nipponica Aoi Ito per 6-4, 6-3, mentre Lucia Bronzetti si è arresa alla neerlandese Suzan Lamens per 6-3, 6-4.

A Stoccolma, Matteo Berrettini ha perso 7-6, 6-4 contro il 22enne svizzero Dominic Stricker (318 del mondo, che si sta ritrovando dopo un lungo infortunio), mentre Lorenzo Sonego si è arreso al numero 2 del seeding, il norvegese Casper Ruud per 6-3, 7-6 (3).

RIPRODUZIONE RISERVATA