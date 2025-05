Uragano Sinner: lascia un game a Ruud 

ROMA. Tre partite per riprendere il ritmo, per capire a che punto era dopo i tre mesi di stop e un quarto di finale “perfetto” quello disputato da Jannik Sinner contro Casper Ruud, che gli vale la qualificazione alle semifinali degli Internazionali d'Italia. Il match con il norvegese è una vera e propria prova del nove che l'altoatesino supera a pieni voti travolgendo il norvegese in appena un'ora e cinque minuti di gioco con un perentorio 6-0, 6-1. In semifinale, stasera (non prima delle 20.30), Sinner sfiderà lo statunitense Tommy Paul mentre alle 15.30, dall'altra parte del tabellone, Lorenzo Musetti se la vedrà con Carlitos Alcaraz per un posto in finale. Tutto in chiaro su Rai 1 oltre che su Sky Sport.

Le parole di Jannik

«Ho alzato sempre il livello in ogni partita che ho giocato. Se non servivo bene subito poteva cambiare la gara. Ma grazie al pubblico, mi dà tanta energia. Da parte mia poi ho giocato un match tatticamente perfetto», le parole dell'altoatesino al termine di un match che confeziona un inedito scenario con due azzurri in semifinale (oltre a un’azzurra in finale femminile). I precedenti contro Ruud sono 3-0 per l'altoatesino ma la sfida del Centrale vale molto più della semifinale di Roma e Sinner non delude. Il norvegese è reduce da nove vittorie consecutive e il titolo appena vinto a Madrid, un altro Masters 1000. Sinner vince anche il quarto confronto tra i due e lo fa con una autorità impressionante. L'altoatesino è un treno, non lascia respiro all'amico Ruud, che lo ha sempre difeso durante la vicenda Clostebol. Il primo set si chiude 6-0 per l'azzurro che in 27 minuti mette in campo un livello fenomenale, ben altra cosa rispetto alle prime tre uscite contro i vari Navone, De Jong e Cerundolo. Commette qualche piccola sbavatura soltanto nell'ultimo game del set, chiuso ai vantaggi. Sbaglia tanto Ruud, travolto da Sinner («Ha rasentato la perfezione»): per il norvegese appena 7 punti nel primo set.

L’applauso

La musica non cambia nel secondo set, con l'azzurro che piazza subito il break. Ruud entra in partita dopo 47’, interrompendo la serie di otto giochi consecutivi vinti da Sinner e al game conquistato (annullando tre palle break) il norvegese esulta, applaudito dal pubblico del Centrale. Ma è il punto della bandiera, perché Sinner non cede, anzi. E dopo un'ora e cinque minuti chiude il match. In tribuna c'è anche papà Hanspeter, ripreso dalle telecamere quasi attonito di fronte alla prestazione autorevole di Jannik. «Vediamo ora cosa succede» dice Sinner parlando della sfida con Paul. «È la prima volta che arrivo in semifinale e sono tanto contento».

