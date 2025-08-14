Uragano Sinner in Ohio 

Jannik Sinner domina Felix Auger-Aliassime e si prende la semifinale del Cincinnati Open. Il primo set é una prova di forza dell'italiano, che annichilisce il canadese, chiudendo sul 6-0 in 27'. Forse un piccolo problema alla caviglia sinistra o magari solo un breve passaggio a vuoto, permettono a Auger-Aliassime di portarsi sul 2-0 in avvio di secondo set. Ma é una illusione fugace, perché Sinner ridiventa ingiocabile e conquista i successivi sei game, chiudendo la pratica in un'ora e 11'. «Credo di aver giocato un ottimo match. Soprattutto ho risposto molto bene e sono riuscito ad alzare il livello. Ora mi sarà utile il giorno di riposo», ha commentato a caldo. In semifinale affronterà il vincente della sfida tra il francese Terence Atmane (n.136, che a sorpresa ha eliminato Taylor Fritz) e Holger Rune. Nel tabellone maschile, pronostico rispettato da Carlos Alcaraz, che nella notte italiana aveva eliminato Luca Nardi (6-1, 6-4). Nei quarti il numero 2 del mondo ha affrontato Andrey Rublev.

Berrettini: niente Us Open

Mentre il Masters 1000 di Cincinnati si avvia alle battute finali, arriva la notizia che Matteo Berrettini non parteciperà all'Us Open, ultimo torneo slam del 2025. Gli organizzatori hanno comunicato che il romano ha ritirato l'iscrizione alla entry list. È il suo quinto forfait e segue quelli di Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e il torneo in corso in Ohio. Berrettini era rientrato a Wimbledon a fine giugno, dopo l'infortunio di Roma (all'addome), uscendo però al primo turno. Un ko doloroso, che l'aveva indotto a esprimere dubbi sul proprio futuro agonistico.

Le azzurre

Intanto negli Usa sono andate a caccia dei quarti di finale, sul centrale di Cincinnati, le azzurre Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. La 26enne riminese, n.61 del ranking Wta, non ha superato la sfida con la numero 2 al mondo, Coco Gauff. La 21enne di Atlanta, campionessa dell'edizione 2023, ha vinto col punteggio di 6-2, 6-4, in un'ora e 20' di gioco ma Bronzetti, soprattutto nel secondo set, l’ha impegnato alla pari. Poco dopo è stata la volta di Paolini, che con Sara Errani era già approdata ai quarti del doppio grazie al forfait della coppia Linette-Tauson. La toscana si è presa la rivincita su Barbora Krejcikova (n.80), che l’aveva battuta in finale a Wimbledon 2024, in un incontro senza storia. La ceca, menomata da un problema al piede sinistro, ha opposto scarsissima resistenza. Risultato 6-1, 6-2 per Paolini, che nei quarti trova proprio Gauff.

