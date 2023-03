Uragano Napoli, poker al Torino e show di Osimhen 

Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani (27' st Ostigard), Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka (39' st Gaetano), Zielinski (20' st Ndombele); Lozano (20' st Elmas), Osimhen (27' st Simeone), Kvaratskhelia. In panchina Idasiak, Gollini, Jesus, Rui, Bereszynski, Politano, Zerbin, Zedadka. All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic Savic, Gravillon (9' st Djidji), Schuurs, Rodriguez; Singo (30' st Aina), Ricci, Linetty (9' st Ilic), Vojvoda (9' st Buongiorno); Vlasic (40' st Seck), Radonjic; Sanabria. In panchina Fiorenza, Gemello, Bayeye, Pellegri, Adopo, Gineitis, N'Guessan). All. Juric.

Torino 0

Napoli 4

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido.

Reti : nel pt. 9' Osimhen, 35' rig. Kvaratskhelia; nel st 6' Osimhen, 23' Ndombele.

Note : angoli 5-4 per il Torino. Rec. 0' e 2'. Ammoniti: Gravillon, Ndombele.

Torino. La marcia trionfale del Napoli non si ferma nemmeno a Torino: i soliti Osimhen e Kvaratskhelia trascinano i partenopei e Ndombele mette la firma sul poker finale. Spalletti festeggia al Grande Torino a fortissime tinte azzurre, Juric colleziona la sua sconfitta più pesante alla guida dei granata. Spalletti lancia ancora una volta i titolarissimi: in attacco insieme alla coppia d'oro Osimhen-Kvaratskhelia gioca Lozano, i tre di centrocampo sono i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski. Terzino sinistro Olivera e non Rui, completano il quartetto Di Lorenzo, Rrahmani e Kim.

La cronaca

Il Napoli parte fortissimo, il Toro patisce l'emozione: i granata sbagliano una rimessa laterale e Rodriguez è costretto a chiudere in scivolata sul Lozano. Dalla bandierina Zielinski trova la testa di Osimhen per il vantaggio immediato. La rete subita scuote la formazione di Juric, Meret interviene sul tentativo di Ricci da fuori e Sanabria sul pallone vagante, centra il palo. Al 35', nuova disattenzione del Toro: Linetty atterra Kvaratskhelia in area di rigore, il georgiano realizza il penalty e firma il raddoppio. Il tris è immediato: tacco di Kvaratskhelia, cross di Olivera sul secondo palo e testa di Osimhen per lo 0-3. Poi Ndombele, al primo pallone toccato, deposita in rete l'assist di Osimhen. Il Napoli fa altri tre passi verso lo scudetto.

