Uragano Kane, Congo ribaltato 

Inghilterra 2

Congo 1

Inghilterra (4-3-3) : Pickford, Spence (25' st Eze), Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice (46' st Stones), Madueke (15' st Saka), Bellingham, Rashford (15' st Gordon), Kane. Ct Tuchel.

Congo (4-4-2) : Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku, Mukau (31' st Kayembe), Moutoussamy, Sadiki, Mbuku (19' st Mbuku), Wissa, Cipenga (31' st Bongonda). Ct Desabre.

Arbitro : Makhadmeh (Giordania).

Reti: nel pt Cipenga al 7'. Nel st Kane al 30' e al 39'.

Note : angoli 5-3. Recupero 6' pt-6' st. Ammoniti Bellingham, Sadiki.

Atlanta. Nel Mondiale dei campioni, Harry Kane tiene il ritmo di Messi, Mbappé e Haaland, prende per mano un'Inghilterra in difficoltà, con una doppietta spettacolare rimonta un ottimo Congo, si regala gli ottavi di finale a Città del Messico, con i padroni di casa che ancora devono subire un gol. È una gara tesa, vibrante in cui l'Inghilterra soffre soprattutto per la verve degli africani che passano subito con Cipenga. Poi la squadra di Tuchel crea una serie considerevole di occasioni ed é prezioso Mpasi che salva tre volte su Bellingham. Il Congo prende anche un palo, ma ci vogliono gli ingressi di Saka, Eze e soprattutto Gordon per rovesciare il risultato. E soprattutto ci vuole la classe sopraffina, il senso del gol di Harry Kane che sta vivendo la stagione più fulgida della sua strepitosa carriera. Per lui sono i gol n.71 e 72 in 62 gare stagionali. Al mondiale raggiunge Haaland a 5 gol, uno in meno di Messi e Mbappé.

La cronaca

L'Inghilterra approccia male, mentre gli africani fraseggiano, non hanno paura. La zona destra della difesa é da tempo il tallone d'Achille di Tuchel e gli avversari affondano. Al 7' Sadiki porta via Konsa e Spence, crea un'autostrada per Cipenge che con un gran tiro beffa Pickford. L'Inghilterra é ingessata e si innervosisce, Bellingham rimedia un giallo. Poi, dopo il cooling break, si cambia spartito. Rice prende in mano l'iniziativa, scatena a destra l'esuberante Madueke e il Congo va in affanno. Ma la difesa sa il fatto suo: al 30' assist di Rice, Bellingham di testa a colpo sicuro, ma il portiere Mpasi vola. Il Congo non vuole farsi schiacciare e al 42' su cross di Wan-Bissaka Wissa colpisce il palo. La partita diventa frenetica: al 47' Mpasi salva su un altro colpo di testa perfetto di Bellingham e al 51' il portiere si oppone alla prima conclusione di Kane. Nella ripresa l'Inghilterra entra in campo con la grinta giusta, ma passano i minuti e l'espressione di Tuchel é sempre più spettrale: prova a cambiare gli esterni, con due pezzi da 90, Gordon e Saka, che entrano al posto del frizzante Madueke e dell'inconcludente Rashford. Poi entra anche Eze e queste forze fresche di qualità contribuiscono a forzare il muro del Congo: al 30' azione manovrata, Gordon crossa per Kane che trova la spizzata giusta di testa. Il capitano non ne vuole sapere dei supplementari e al 41', dopo una conclusione respinta su Bellingham, riceve un pallone invitante in area da Gordon, si destreggia tra quattro avversari e trova una conclusione magistrale.

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