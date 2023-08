Uragano in California 

Hilary fa tremare la California minacciando piogge catastrofiche e inondazioni. L'allerta è alle stelle nel sud dove le tempesta tropicale ha già causato la cancellazione di oltre un terzo dei voli all'aeroporto di San Diego. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza e lo schieramento di migliaia di uomini per i soccorsi in uno stato che è abituato alla siccità, agli incendi e ai terremoti ma non alle piogge torrenziali. L'allerta è particolarmente alta dopo il disastro di Maui, dove il sistema di allarme e aiuti non ha funzionato con il risultato di oltre 114 morti e 1.000 dispersi.