“Uovo solidale”, l’arte al servizio della beneficenza 

Centodue uova sapientemente covate da 80 artisti: sono le opere in esposizione al Thotel di Cagliari (sino 16 aprile) per “Uovo solidale”, progetto nato da un’idea del Rotary Cagliari Anfiteatro in collaborazione con la Fondazione Bartoli Felter, Tramare e T art, con l’idea di promuovere l’arte in ogni sua forma.

«Abbiamo pensato di abbinare la nostra passione per il bello all’idea di service rotariano, mettersi a disposizione del prossimo e sostenere cause benefiche. La nostra Onlus, la Rotary Foundation, è tra le più importanti al mondo e destina più del 92% dei suoi ricavi a situazioni di bisogno umanitario», spiega la presidente Carla Maccioni. Il ricavato sarà destinato, in questo caso, ad aiutare le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Le opere saranno vendute durante un’asta benefica che si terrà al Thotel domani alle 18, con il notaio Ercole Bartoli come battitore, con una base di 200 euro e rilanci di 25. «I pezzi in asta sono stati realizzati da artisti emergenti, giovani o meno giovani, ma anche da artisti molto quotati, qualificati e storicizzati», spiega Bartoli. «Alcuni hanno proiettato nell’uovo la loro cifra espressiva e sono molto riconoscibili, altri invece hanno spaziato con la fantasia. L’insieme delle opere è un risultato unico nel suo genere». Pezzi d’autore irripetibili dal grande valore artistico e benefico. A partire da un semplice uovo bianco in polistirolo, ogni artista ha potuto declinare la sua idea di arte con le tecniche e le lavorazioni più svariate.

