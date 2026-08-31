Uova schiuse, nate nella notte 50 tartarughe Caretta caretta 

Dal nido della Bobba, a Carloforte, sono nate circa cinquanta tartarughe di Caretta Caretta che hanno preso il largo, osservate senza intromissioni dai biologi marini del centro Laguna Nora e dai volontari Tartatour, che monitorano le spiagge e segnalano i nidi di tartaruga. Un evento emozionante, avvenuto sotto la luce discreta della luna e con condizioni marine perfette.

«È accaduto in modo del tutto naturale, senza interventi umani, le tartarughe hanno raggiunto il mare – dice Geppi Ollano, biologo marino del centro Laguna Nora che opera per la Rete regionale di conservazione della fauna marina, assessorato regionale all’Ambiente – e appena i volontari lo hanno segnalato, il nido è stato messo in sicurezza e monitorato. Abbiamo sistemato un rilevatore di temperatura: attraverso quei dati sapevamo che la schiusa era imminente». Infatti nel bel mezzo della notte i volontari e i biologi marini hanno potuto assistere a uno spettacolo naturale eccezionale: una dopo l’altra le piccole tartarughe sono sbucate dalla sabbia e si sono dirette verso l’acqua.

«Ne abbiamo contate una cinquantina – dice Ollano – ora ci concentriamo sui nidi di Lucaise, qui sull’isola di San Pietro, e a Spiaggia Grande, a Calasetta. Dai dati dei rilevatori, le schiuse dovrebbero essere più o meno contemporanee. In un altro nido di Lucaise è probabile che la schiusa sia già avvenuta con successo nei giorni scorsi. Faremo le verifiche a breve».

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