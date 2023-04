Uova per i piccoli pazienti: «Un’emozione indescrivibile» 

«Una grande emozione. Ringraziamo la Asl e i vertici dell’ospedale Microcitemico per averci permesso di vivere un’esperienza incredibile e vedere una bellissima realtà della nostra sanità». Manuela Zizi del comitato organizzatore della sagra del pesce Sant’Elia, con Enrico Caredda, Andrea Loi e Antonio Bullitta, ieri ha fatto visita ai piccoli pazienti del Microcitemico consegnando uova di Pasqua e pupazzi. «Un piccolo gesto. Ma alla fine siamo noi che ci siamo arricchiti vedendo all’opera persone con un cuore enorme, sempre pronte a far stappare un sorriso ai loro piccoli ma grandi pazienti. E i bambini e ragazzini ricoverati, nonostante la dura prova e le difficoltà che stanno affrontando, hanno sorriso regalandoci emozioni fortissime».

I volontari che ogni anno organizzano la sagra del pesce a Sant’Elia sono abituati a lavorare e a sacrificarsi. Ma l’esperienza di ieri è stata diversa e unica. «Grazie alla dirigente Asl di via Romagna, Rosa Pau, abbiamo avuto la possibilità di consegnare i pensieri ai pazienti del Microcitemico. Guardare i loro occhi, vedere il personale medico e ospedaliero al lavoro con grande impegno e amore, ci ha arricchito. E per questo non possiamo che dire grazie per un’esperienza che porteremo nel cuore per sempre ma che speriamo possa diventare un appuntamento fisso». (m. v.)

