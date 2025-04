Uova e coniglietti, il paese si colora per Pasqua 

Le decorazioni pasquali realizzate con il contributo dei bambini colorano e animano le strade di Serrenti. In occasione dell’arrivo delle festività pasquali, il paese si dota di un nuovo arredo urbano grazie al progetto “Una Pasqua colorata e simpatica”. L’iniziativa, promossa dai servizi sociali su proposta dell’assessore di riferimento e con il supporto dell’ufficio tecnico, ha preso vita grazie alla preziosa e fantasiosa collaborazione dei bambini della ludoteca e della cooperativa “Mosaico”.

Coniglietti e uova tridimensionali, realizzati da una ditta locale, sono stati affidati ai bambini, che hanno apportato il loro contributo creativo aggiungendo colorate e simpatiche decorazioni che gli hanno vivacizzati ancor di più. Gli arredi sono stati poi collocati in prossimità del Municipio, nelle piazzette e appesi in numerosi punti sparsi per le vie del paese, grazie al contributo operativo di alcuni dipendenti comunali. «Si tratta di un investimento con fondi di bilancio comunali – dice la vicesindaca Maura Boi – che ci ha permesso di decorare le vie del nostro bellissimo paese e che garantirà l’arredo urbano anche per i prossimi anni. L’obiettivo primario è sempre quello di potenziare il decoro urbano come luogo del vivere sociale: continueremo a lavorare in questa direzione».

