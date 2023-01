«Uova e bava, i tesori delle mie lumache» 

Nel cuore della Sardegna esiste qualcosa di diverso dagli allevamenti di pecore. A Serri Fabio Pala, 47 anni, ha un’azienda di elicicoltura chiamata “Su Sitzigorru”. In pratica, alleva lumache. «L’idea è nata tre anni fa», spiega Pala: «È frutto della mia curiosità di sapere, e soprattutto di osservare la natura dal vivo». Un’attività zootecnica detta minore ma che nel caso dell’allevatore serrese è diventata anche innovativa perché inserita nell’ambito del progetto “Helix: la ricerca scientifica per la valorizzazione della bava e dell’allevamento della chiocciola quale protagonista di un'economia circolare”, finanziato dalla Comunità europea e di cui è responsabile Maria Paola Cogoni, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

Riconoscimento

In questo contesto Fabio Pala ha di recente ricevuto un riconoscimento da parte del Consiglio comunale del suo paese. «L’azienda – ha detto il sindaco Samuele Gaviano – si è distinta nello sviluppo e applicazione di innovativi sistemi di conduzione zootecnica, raggiungendo elevati livelli di qualità imprenditoriale, e nella definizione di percorsi sostenibili di allevamento».

Il lavoro di Fabio Pala ha come finalità non solo la vendita delle lumache per uso alimentare ma anche quella delle uova, definite “il caviale di terra”, e della bava, i cui usi in campo farmaceutico, terapeutico e cosmetico sono svariati. «Ho realizzato questa attività – spiega l’allevatore – mettendo in campo ciò in cui credo e sfruttando le mie conoscenze. Le mie lumache sono totalmente genuine: non uso mangimi né pesticidi».

Qualità o quantità?