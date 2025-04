Uova di Pasqua per i piccoli pazienti 

Prima la raccolta delle uova di Pasqua, grazie alle donazioni fatte da amici e dagli stessi poliziotti, poi la consegna ai piccoli pazienti del reparto di pediatria del Brotzu. Ieri mattina una delegazione della segreteria provinciale del Siulp di Cagliari si è recato in ospedale per la donazione delle uova: un gesto di solidarietà per venire incontro alle famiglie e ai piccoli che trascorrono la Pasqua ricoverati nel reparto.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con la Direzione sanitaria del Brotzu e di tutto il personale del reparto, e alla raccolta delle uova svolta con il coinvolgimento di tutta la Polizia e del compartimento della Stradale e del sindaco di “scraffingiu”, Alessandro Pili. «La solidarietà non solo accresce la qualità dell’assistenza offerta, ma influisce positivamente sul processo di cura e di crescita del paziente», sottolinea il segretario provinciale del Siulp Cagliari, Massimo Vargiu. (m. v.)

