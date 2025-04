Uova di Pasqua in regalo a 40 piccoli cardiopatici 

La Pasqua si avvicina e i piccoli pazienti cardiopatici del Policlinico Duilio Casula quest’anno riceveranno un dono speciale. Un benefattore anonimo ha regalato 40 uova di cioccolato all’ambulatorio di Cardiologia perinatale e pediatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari che la referente, la dottoressa Paola Neroni, a fine visita distribuirà ai piccoli pazienti.

Dolce pensiero

«Ringrazio la persona che, in totale anonimato ha voluto dedicare un pensiero e regalare un sorriso ai nostri piccoli pazienti consentendoci di concludere la visita specialistica ambulatoriale con una dolce sorpresa», dice la cardiologa pediatrica Neroni. «Grazie quindi a chi, con piccoli gesti di amore, riempie il cuore di genitori e bambini. Aver avuto la possibilità di concludere la visita con il dono delle uova pasquali per noi ha significato veramente tanto perché ci ha permesso di rendere meno traumatico per i bambini e i genitori un un momento così carico di e denso di emotività. Grazie».

Sofferenza e speranza

I bimbi cardiopatici seguiti nell’ambulatorio del Policlinico, dice la specialista, «sono circa seicento e presentano sia difetti cardiaci strutturali corretti o palliati, sia anomalie del ritmo di varia gravità. Ogni anno - conclude la dottoressa Neroni - sono circa 5 mila le prestazioni esterne tra consulenze cardiologiche neonatali, pediatriche e fetali e circa 1500 le consulenze richieste dai vari reparti di degenza».

