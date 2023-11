Uova al Fipronil: «Il fatto non sussiste» 

Affinché la sostanza chimica contenuta nelle uova potesse far male alla salute dell’uomo, sarebbe stato necessario mangiarne un centinaio al giorno, per vario tempo. La percentuale di Fipronil al loro interno, che pure non ci sarebbe dovuta essere oltre soglia, era comunque assolutamente priva di effetti. Questa la ragione per la quale il Tribunale di Cagliari, dopo un lungo processo, ha assolto Paolo Passerini, 62 anni, amministratore dell’omonima azienda di produzione di uova, dall’accusa di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Rischiava da tre a dieci anni.

La vicenda

La vicenda prende le mosse dal “Caso Fipronil” che nel 2017 fece il giro dell’Europa dopo il rinvenimento in Belgio di allevamenti che sfornavano uova contaminate dalla sostanza chimica, utilizzata per combattere i parassiti negli animali, soprattutto l’acaro rosso del pollo. Anche in Sardegna i carabinieri del Nas e la Asl avevano fatto vari accertamenti nelle aziende specializzate, trovando in alcune partite di uova tracce di Fipronil nell’estate di sei anni fa. Nell’azienda Passerini, una delle più grandi dell’Isola, dopo diversi esiti negativi, le risultanze di una verifica avevano rilevato la sostanza, in misura lievemente superiore ai limiti consentiti dalla normativa.

Il processo

Terminate le indagini del Nas a Paolo Passerini, amministratore dell’azienda la Procura aveva contestato l’adulterazione e la contraffazione di alimenti e la vendita di sostanze alimentari non genuine. L’imprenditore, difeso dagli avvocati Nicola Cano e Fabrizio Bellisai, aveva scelto la via del dibattimento davanti alla Seconda Sezione penale presieduta dal giudice Giovanni Massidda. Nel corso del processo la difesa è riuscita a dimostrare l’insussistenza del reato più grave: non c’era stata l’alterazione delle uova, così come non c’era alcun problema di genuinità delle stesse. Insomma, è risultata la totale assenza di nocività e pericolosità per i consumatori. La consulenza del professor Pasqualino Angioni ha poi chiarito che i valori di Fipronil dei campioni era tale che un uomo per stare male il consumatore ne avrebbe dovuto divorare 100 al giorno continuativamente per diverso tempo.

L’assoluzione

A seguito della vicenda, l'azienda Passerini, la quale sin da subito aveva attivato i protocolli e le procedure di autocontrollo per le verifiche della presenza del contaminante, si era vista costretta all'abbattimento di circa 10 mila galline e alla distruzione delle uova, con ingenti costi e conseguenze economiche e danni di immagine.

Ieri Paolo Passerini è stato assolto «perché il fatto non sussiste» dall’accusa più grave, mentre sono state dichiarate prescritte delle contravvenzioni di poco conto.

RIPRODUZIONE RISERVATA