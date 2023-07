Uomo trovato morto in casa, oggi l‘ispezione sul cadavere 

È morto nel bagno della sua abitazione, in via Pizzetti, dove viveva con un fratello e una sorella. Probabilmente è stato stroncato da un malore ma sarà l’esame autoptico che sarà effettuato stamattina sul cadavere a chiarire le cause esatte della morte di Marcello Sanna, disabile quarantottenne.

Nessuna violenza

Sul corpo non sarebbero state trovate tracce di violenza e comunque nessuna ferita. Della vicenda si occupano gli agenti del Commissariato di Quartu: stamattina nell’obitorio, sarà un medico della Asl a effettuare una ispezione sul cadavere, ma tutte le ipotesi, al momento, portano ad una morte naturale, forse favorita dal caldo torrido di questi giorni. A scoprire la salma, ieri mattina, è stato uno dei familiari di Sanna, che ha subito contattato la polizia.

L’ispezione

Pochi minuti dopo l’arrivo, nella casa di via Pizzetti, degli agenti di una Volante e della Squadra di Polizia giudiziaria coordinati dal sostituto commissario Gianni Noto, che hanno effettuato un accurato sopralluogo e avviato le indagini.

