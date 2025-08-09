Uomo ferito per strada da un colpo di pistola, in manette un 25enne 

Sentiva sul collo il fiato degli investigatori e, dopo diversi giorni in cui si era reso irreperibile mentre i carabinieri lo cercavano in tutta la città, venerdì sera ha deciso di costituirsi in Questura. Riccardo Stazzu, 25 anni, cagliaritano, secondo gli stessi carabinieri avrebbe sparato un colpo di pistola il 26 luglio scorso contro un conoscente che camminava in via Bosco Cappuccio, nel quartiere di San Michele.

Il ferito, Christian Pisano, di 38 anni, aveva riportato una ferita non grave a un braccio: autonomamente aveva raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu ed era stato dimesso la sera stessa, dopo essere stato medicato dai sanitari e interrogato dai carabinieri. Pisano aveva dichiarato di non aver visto, e quindi riconosciuto, chi gli aveva esploso contro quel colpo di pistola.

Indagine complessa

Questioni sentimentali avrebbero originato il grave episodio sfociato in uno sparo per strada in pieno giorno. Già poche ore dopo l’episodio, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Sant’Avendrace avevano concentrato i sospetti su Stazzu, che dal giorno del ferimento del presunto rivale era scomparso dalla circolazione: nessuno lo aveva più visto in giro nel quartiere. A questo episodio, secondo gli investigatori, sarebbe legata anche una lite tra due donne, filmata in un bar di San Michele con uno smartphone e poi diventato “virale” su internet. Di quella vicenda si era occupata la Squadra mobile della Questura, mentre il ferimento per strada è al centro di un’indagine condotta dai carabinieri, che non lasciano trapelare ulteriori dettagli sullo sparo in via Bosco Cappuccio.

Il provvedimento

Preso in consegna dalla Squadra mobile della Questura, coordinata dal dirigente Davide Carboni, dopo che si era consegnato spontaneamente, a tarda notte Riccardo Stazzu è stato rinchiuso nel carcere “Ettore Scalas” di Uta, sulla base di un decreto di fermo firmato dalla Procura della Repubblica. «Accogliendo la richiesta dei carabinieri», come si legge in una nota diffusa dall’Arma, «la Procura della Repubblica ha emesso il 30 luglio scorso un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico dell’uomo, nel frattempo resosi irreperibile». Nella stessa nota stampa scritta dai carabinieri, si legge che l’accusa nei confronti di Stazzu sarebbe di tentato omicidio. I militari dell’Arma affermano di aver raccolto gravi elementi di colpevolezza «nei confronti del sospettato», ottenendo così il provvedimento cautelare deciso dal magistrato inquirente sulla base del quale l’uomo si è consegnato alla Questura.

Indagini serrate

Gli investigatori del Nucleo operativo e Radiomobile e della stazione dei carabinieri di Sant’Avendrace non hanno mai mollato un minuto, nelle ricerche del presunto feritore del giovane, che con il trascorrere dei giorni deve aver avvertito la sempre più pressante presenza dei militari nel quartiere di San Michele.

Venerdì sera, verso le 22.30, Stazzu ha deciso di recarsi in Questura e lì si è costituito ai poliziotti della Squadra mobile, che proprio in esecuzione del decreto di fermo della Procura l’hanno immediatamente trasferito nel carcere di Uta. Stazzu attende ora di essere interrogato dal magistrato. È ancora da chiarire nei dettagli la vicenda che è sfociata nel ferimento di Pisano e nell’inchiesta della Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA