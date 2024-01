«Uomo del riscatto e modello per le future generazioni» 

I parlamentari sardi non hanno fatto mancare i loro interventi per celebrare Gigi Riva. ll senatore del Pd Marco Meloni: «Riva arrivò in Sardegna nel 1963, quando la nostra Regione era un luogo nel quale venivano mandati i militari o i funzionari pubblici come punizione. Se non si comprende la durezza della condizione della Sardegna di quegli anni; se non si conosce la condizione dei nostri emigrati, se non si ricorda la considerazione della Sardegna a causa del banditismo; se non si conoscono queste cose, non si può capire cosa sia stato per la Sardegna Riva, che significato abbia avuto l’epopea di una squadra di calcio che riscatta un’intera Regione, che fa percepire a tutto un popolo di potersi misurare – vincendo – con tutta l’Italia, compresa quella più ricca. Gigi Riva sentiva anche l’appartenenza alla Nazionale come un onore assoluto, il più alto».

Commosso anche Pietro Pittalis: «Ci ha lasciato Rombo di tuono, leggenda rossoblu e del calcio italiano. Le sue imprese resteranno nella memoria degli amanti del calcio», dice il deputato di Forza Italia, «esempio di grande umiltà, modello anche per le future generazioni, di uno sport e di un calcio vero e autentico, e soprattutto sano. Icona della nostra Sardegna, la sua terra adottiva, cui era legato da amore viscerale, totalmente ricambiato da tutti i sardi».

Il governatore Christian Solinas su Facebook si è rivolto direttamente a Riva: «Non ho esitato un istante, da presidente della Regione, a proclamare il lutto regionale per la tua dipartita e da segretario del Psd’Az proporrò di conferirti la tessera d’onore alla memoria per aver rappresentato sempre nella tua vita in modo esemplare i nostri valori più autentici».

