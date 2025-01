«Uomo affidabile, capace di ascoltare gli altri» 

In una giornata di pioggia una folla di sostenitori del Pd ha partecipato all’inaugurazione del circolo intitolato a uno dei padri del Partito democratico, Salvatore Ladu, a Olzai. L’evento si è tenuto al teatro Mesina con la presentazione del segretario del Pd di Olzai Angelo Loddo. Grande assente l’ex presidente della Regione Antonello Cabras, oltre al deputato Paolo Fadda. A colmare il loro vuoto sul palco il consigliere regionale Roberto Deriu e Marilisa Marongiu, neo eletta segretaria provinciale. Accanto a loro l’ex sindaco di Olzai Tonino Ladu e un big come l’ex parlamentare Antonello Soro. A ricordare Ladu con affetto è stata la moglie Pieranna Carta Ladu. «Salvatore era un uomo affidabile - ha detto Tonino Ladu -. Le cose migliori avvengono con quelli che hanno a cuore il rapporto interpersonale. Aveva un forte senso di responsabilità. Ci diceva sempre che gli impegni andavano portati a termine, rispettati, altrimenti bisognava dire no. Un no categorico». Soro e Deriu lo hanno descritto come una persona «sempre avanti, capace di ascoltare gli altri con sincerità e interesse». Tore Ladu è stato ricordato dai suoi amici e conoscenti che hanno occupato tutti i posti a sedere. Assenti i giovanissimi, sempre più lontani dalla politica locale. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA