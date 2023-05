Uomo a rischio defaultE se nel 2070 generare non fosse più possibile? 

Temi che interessano purtroppo anche la Sardegna, dove nel 2022 sono nati 7.651 bimbi in meno rispetto al 2021 (-1,9 per cento), nuovo record negativo che accentua la denatalità degli ultimi anni. «In appena 40 anni», spiega Alessandro Palmieri, presidente Sia e professore associato di Urologia all'Università Federico II di Napoli, «gli uomini occidentali hanno visto calare del 52,4 per cento la concentrazione degli spermatozoi. Una tendenza in discesa ormai costante». Un dramma.

A lanciare l’allarme sul pericolo reale che in un prossimo futuro la perdita di fertilità della popolazione maschile diventi un problema irreversibile per la specie umana è la Sia, Società italiana di andrologia, secondo cui nel 2070 la possibilità per gli uomini di generare figli potrebbe addirittura crollare a causa di stili di vita nocivi e condizioni ambientali sempre più compromesse. Senza contare altre dinamiche direttamente collegate al generalizzato calo di natalità che caratterizza numerosi Paesi, tra cui l’Italia, come l'astinenza sessuale volontaria, scelta sempre più diffusa tra i giovani, o l’aumento dell'età di concepimento (nel nostro Paese, in media, le donne diventano mamme a 35 anni e gli uomini a 40, i dati peggiori a livello europeo).

Il mondo sconvolto dal crollo della fertilità umana causato da inquinamento e cambiamenti climatici. Sembra lo scenario di una storia distopica ambientata in una sconvolgente realtà parallela, come ne “Il racconto dell’ancella” della scrittrice canadese Margaret Atwood. Ma, come molto spesso è accaduto, le profezie e gli universi immaginati dalla letteratura e dal cinema rischiano – purtroppo - di avverarsi.

Lo studio

Nell’Isola

I numeri

«Se infatti dal 1973 al 2000 il calo di concentrazione spermatica è stato dell'1,6 per cento ogni anno, dal 2000 al 2018 la riduzione ha segnato più del doppio, pari al 2,64% per anno», prosegue Palmieri. Aggiungendo: «E, se non cambieremo l'ambiente che ci circonda, le sostanze chimiche a cui siamo esposti e il nostro stile di vita, il trend continuerà inesorabile fino a che entro il 2070 si perderà oltre il 40 per cento della fertilità maschile con serissimi pericoli per la procreazione nei Paesi Occidentali». Emblematico, sottolinea la Società di andrologia, è appunto il caso dell'Italia dove nel 2022 sono nati poco più di 392.000 bambini. «Se si fanno meno figli la colpa è senz'altro del disagio economico e sociale, ma sul banco degli imputati c'è soprattutto la fertilità maschile.

Ogni 9 chili

L'obesità, la sedentarietà, l'abitudine al fumo e la diffusione delle malattie sessualmente trasmesse sono infatti tra le principali cause indiziate di aver determinato il calo degli spermatozoi, a cui vanno aggiunti i cambiamenti climatici e l'inquinamento ambientale», evidenzia ancora il professor Palmieri. «In particolare l’obesità triplica la probabilità di bassa concentrazione di spermatozoi rispetto agli uomini con peso nella norma. Negli uomini obesi il rischio di infertilità aumenta di circa il 10 per cento per ogni 9 kg di sovrappeso corporeo». E poi ci sono i cambiamenti climatici: «Anche il riscaldamento globale rallenta la spermatogenesi, già con una variazione di soli 0,1 gradi centigradi. Se la temperatura globale si innalzerà di 2,8 gradi entro la fine del secolo, lo stress termico duraturo e progressivo avrà un effetto negativo ulteriore sulla qualità seminale che già subisce significative variazioni nella stagione più calda».

Oriente e Occidente

Un problema solo dell’Occidente? No. Anche in altri Paesi, come quelli asiatici, tradizionalmente caratterizzati da alta natalità, stanno infatti facendo i conti con il calo delle nascite. «La qualità del seme maschile deve essere considerata una “sentinella” dell’ambiente, visto che nelle aree più colpite dall’inquinamento si nota un calo più grave della concentrazione spermatica», dice Luigi Montano, uroandrologo della Sia, che cita un recente rapporto dell’Oms «in cui si parla di una media globale del 17,5 per cento e in Cina di un dato superiore al 23 per cento. Ciò è stato correlato agli alti tassi di inquinamento che si rilevano in quel Paese, sceso al secondo posto, in base alle recenti proiezioni demografiche, nella classifica degli Stati più popolosi del pianeta dopo l’India». Un quadro fosco, insomma. Per questo, concludono Palmieri e Montano, «le autorità sanitarie e politiche devono valutare il problema della denatalità, non solo considerando le cause socio-economiche ma anche intervenendo in maniera seria e massiva sull’inquinamento e sulle abitudini di vita scorrette».L’uomo è in crisi e il suo default potrebbe determinare anche quello dell’umanità.

