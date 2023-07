Uomini, tre sardi  tra i 4 semifinalisti  

Tennisti sardi protagonisti ai Campionati Italiani di Terza Categoria sui campi dello Sporting Ct Quartu. Nel singolare maschile arrivano in semifinale Mauro Testa, Edoardo Pilia e Samuele Porcu, nel femminile le sorelle Anna e Valeria Barlini Pischedda.

Nel maschile, sarà derby, visto che il numero 8 del tabellone Testa (Tc Elmas) ha regolato 6-0, 6-2 il genovese Stefano Sambuchi (over 40), e l'under 18 del Tc Cagliari Pilia (5 del torneo) l'ha spuntata in rimonta, 4-6, 7-5, 10-7, sul parietà Filippo Clemente (Tennis Elmas). Nella parte bassa del tabellone, va avanti la testa di serie numero 3 Samuele Porcu (under 16 del Tc Cagliari), che non ha avuto problemi contro l'over 35 messinese Giovanni Giuffrè (6 del seeding), superandolo 6-2, 6-0. Oggi se la vedrà con il parietà genovese Giovanni Battista Bibolini Bozano, che ha stoppato 6-4, 6-3 la splendida cavanlcata del 3.3 romano Luca Bravetti.

Nel torneo femminile, cadono le prime due teste di serie. L'under 14 del Ct Decimomannu Sofia Del Balzo Ruiti, numero 1 del seeding, è stata sconfitta 6-3, 6-2 dall'under 16 savonese Francesca Vazio, mentre la 2, Marta Mura (under 18 del Tc Ghilarza), è stata eliminata 4-6, 6-4, 10-3 dalla parietà catanese Lavinia Arena (3.2). Contro Vazio ci sarà Valeria Barlini Pischedda (under 16 del Tc Cagliari, 4 del torneo), che ha battuto 6-2, 6-0 la pari età Anna Maria Valli (portacolori del circolo ospitante e 5 del tabellone), mentre contro Arena scenderà in campo l'under 16 cagliaritana Anna Barlini Pischedda (3 del seeding), che l'ha spuntata 4-6, 7-6(4), 10-6 sull'under 18 romana Sofia Germani (6 del torneo).

