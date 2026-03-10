Uomini inghiottiti nel blu 

Giorni sciolti nel blu, ad ascoltare le bugie del vento. Un mese fa, l’11 febbraio, il mare di Santa Maria Navarrese ha inghiottito Antonio Morlè, 53 anni, ed Enrico Piras, 63. Il peschereccio Luigino, dieci metri di legno e coraggio, è colato a picco, travolto dalla tempesta di maestrale. Onde fino a sette metri, raffiche a 100 orari. Le ricerche, nei giorni di buon tempo, non si sono mai fermate e attendono rinforzi. Una nuova nave in grado di scrutare fondali attraversati da correnti impetuose. Lunedì dovrebbe cominciare a solcare il mare teatro del naufragio alla ricerca di un relitto e due cadaveri.

Speranze

Il 23 febbraio il Side scan sonar della Guardia costiera aveva individuato una sagoma sul fondale, l’ombra di Luigino, a cento metri dal punto in cui era affondato. La speranza era svanita nei giorni successivi, agitati da venti ballerini, poco inclini a un dialogo costruttivo.

Un puntino sulla carta è oggi come ieri l’unica certezza. A cento metri dalla riva la costa precipita in uno scenario poco ospitale anche per Rov, il drone telecomandato in uso al quarto Nucleo sommozzatori, difficile da manovrare in presenza di forti correnti.

Le attese

Le famiglie dei dispersi vivono attese diverse nella bolla in cui è sospesa Arbatax, la quattordicesima torre nella lingua dei marinai arabi. Si comincia a contare dal profondo sud dell’Isola, in un rosario di promontori e calette. Ogni tratto custodisce i suoi morti. Marinai che il mare non ha mai restituiti. Nel borgo di pescatori convivono la speranza di avere una salma su cui piangere e la rassegnazione di un addio che non sarà celebrato.

Il lavoro dei pescatori è andato avanti. Bisogna portare il pane a casa, moltiplicare i pesci senza fare miracoli. Come facevano Antonio ed Enrico. Le barche riprendono il mare appena increspato, neppure parente del mostro di quei giorni.

Irene Murru, assessore ai Servizi sociali, guarda avanti. «Vogliamo ancora pensare di poterli accompagnare nell’ultimo viaggio. Ma se così non fosse saremmo comunque vicini a loro e alle loro famiglie. Comunità vuol dire stringersi forte specie quando le cose non vanno nel verso giusto».

L'amministrazione è in stretto contatto con la direzione di Circomare, affidata a Mattia Caniglia. Le ricerche continuano. In fondo al mare c’è qualcuno da riportare a casa. Una sirena annuncerà l’arrivo di una barca, verrà il tempo di due corpi da piangere.

