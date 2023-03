Uomini in trincea per la panchina rossa 

«La donna per noi è sacra, ognuno di noi, tutto l’universo, deve ricordarsi questo. Volevamo fare qualcosa per sensibilizzare i cittadini contro la violenza di genere con un gesto concreto e non capiamo perché non ci diano il via libera», commentano i due protagonisti di questa battaglia che portano avanti in silenzio dall’autunno.

La chiedono da tempo, da mesi ormai cercano di avere dagli uffici di via Nazionale l’autorizzazione per pitturarne una al centro della città. È passato il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne ed è passato anche l’8 marzo, giornata internazionale della donna, ma ancora non solo non hanno avuto il consenso, ma neanche una risposta da parte dell’amministrazione.

Il rosso richiama il colore del sangue, quello versato dalle donne che sono state uccise. Lo stesso colore che viene utilizzato per pitturare le panchine, diventate simbolo internazionale della lotta alla violenza di genere. Un simbolo, però, che in città ancora non c’è, ma che in tanti vorrebbero. E così, due quartuccesi, Augusto Sunda e Michele Puddu, sarebbero pronti a realizzarla a proprie spese.

La battaglia

La panchina

«Abbiamo anche individuato la panchina», spiegano, «è quella solitaria in via Nazione, all’incrocio con via Quartu. Si tratta di un luogo strategico e non certo scelto a caso. Quella è la principale strada della nostra cittadina, attraversata ogni giorno non solo dai pedoni, ma anche da centinaia e centinaia di auto che arrivano dai centri limitrofi per raggiungere Cagliari. C’è uno stop, qui sono costretti a fermarsi. Se la ritroverebbero davanti e diventerebbe inevitabile osservarla e quindi riflettere, prendere consapevolezza dell’impegno contro questa piaga sociale che ogni anno fa migliaia di vittime».

La politica

A novembre, durante un Consiglio comunale, anche la consigliera di minoranza Michela Vacca aveva presentato un’interrogazione per chiedere come mai, in occasione del 25 novembre, il Comune di Quartucciu non avesse dato un segno. «Bastava solo pitturare una panchina di rosso o illuminare il palazzo comunale. Una panchina non credo tolga qualcosa o non rappresenti in qualche modo l’idea che la maggioranza aveva del 25 novembre: era comunque un segno importante per una piaga sociale dilagante», aveva detto Vacca, senza, però, ricevere alcuna risposta.

L’assessore

Ora, dopo vari solleciti, a rispondere è l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda, che annuncia di averne trovato una da far pitturare. «Non ho mai detto che la panchina non si sarebbe fatta, ma ogni cosa ha bisogno dei suoi tempi. Adesso i nostri operai la prepareranno e poi, probabilmente verrà posizionata in piazza Manzoni», le sue parole. Insomma, la panchina rossa si farà, ma non sarà nel centro cittadino e, probabilmente, a realizzarla non saranno Sunda e Puddu. «Non ci interessa essere in vetrina, certo ci sarebbe piaciuto portare avanti l’idea, ma l’importante è che, Quartucciu, finalmente dia un segnale concreto e di attenzione al tema», commentano Augusto e Michele.

