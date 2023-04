Un’uscita di scena con la discrezione del buon padre  

Papà Tonino è uscito di scena come era vissuto: con discrezione. È facile immaginarlo distribuire gli ultimi sorrisi, bonari e rassicuranti, alle persone che gli erano più care, prima di avviarsi verso la Storia che gli riserverà un posto fra i nobili d'animo. Tonino Orrù, forse l'ultimo dei presidenti padri, non padroni, che hanno illuminato lo sport, osteggiava il clamore, l'ostentazione, l'apparenza e diffidava perfino della popolarità che gli derivava dai successi ottenuti prima nell'imprenditoria e poi, soprattutto, nel calcio. Non amava il succe sso, ma la fatica che consente di arrivarci: glielo aveva insegnato la vita, non l'ha mai dimenticato.

Questa filosofia del rimboccarsi le maniche, come un buon padre di famiglia, è stata la sua stella polare nel lavoro e nella incrollabile passione per il gioco (sì, il gioco, non l'industria) del calcio. L'ha guidato quando, assieme a quattro amici coraggiosi, ha salvato il Cagliari dal fallimento; l'ha aiutato quando ha convinto la famiglia a sobbarcarsi l'onere di tutta la gestione della società; l'ha sostenuto, fresco presidente, nel delicato momento in cui si è reso necessario spegnere la fiammella di possibili equivoci nello spogliatoio rossoblù: al termine di una partita conclusa fra molti mugugni, negli uffici della gloriosa palestra dell'Amsicora, il patron sfoderò sorrisi e parole di pace ma con fermezza affidò il timone della squadra esclusivamente a un giovanissimo Claudio Ranieri e a un direttore sportivo sconosciuto, Carmine Longo, per tutti il Senatore. Una decisione forte che si rivelò vincente dando il via all'incredibile scalata del Cagliari alla Serie A. Avventura meravigliosa che da tempo è stata consegnata ai ricordi. Indimenticabili come lo sarà papà Tonino, presidente di tutti e per sempre.

