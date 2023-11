Un’unità speciale a caccia dei terroristi di Hamas in tutto il mondo  

Tel Aviv. L’ordine è arrivato direttamente da Benyamin Netanyahu dopo l’attacco del 7 ottobre ed è stato ribadito nelle ultime ore. «Ho dato ordine al Mossad - ha detto mercoledì sera il premier - di colpire i capi di Hamas ovunque si trovino». Con questa missione è stata formata un’unità speciale - Nili - composta da uomini della difesa e del Mossad autorizzata ad operare non solo all’interno della Striscia ma anche all’estero, visto che molti dirigenti della fazione islamica vivono fuori Gaza: in Qatar, in Libano o in Turchia. L’obiettivo immediato è stato quello di occuparsi della Nukheba, la forza d’elite di Hamas che ha programmato e attuato l’assalto ai kibbutz. E in queste settimane di conflitto sono stati numerosi i capi della Nukheba individuati nella Striscia ed eliminati. Tra questi Alì Qadi, comandante di una delle squadre dell’unità, o l’altro comandante Billal al-Qedra. Qadi era uscito dalle carceri israeliane grazie allo scambio per la liberazione del soldato Gilad Shalit nel 2011. Come è avvenuto per il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar.

Nili è l’acronimo di un versetto del Libro di Samuele “Netzakh Yisrael Lo Yishaker”, che vuol dire "L’eterno Uno di Israele non ti mentirà”. Un acronimo diventato famoso grazie ad una storia avvincente avvenuta nella Palestina della Prima Guerra Mondiale, allora parte dell’Impero Ottomano. Nili era il nome di un gruppo di spie ebree - guidato da Aaron Aaronsohn e da sua sorella Sarah - che contribuì in maniera determinante alla vittoria degli inglesi contro i turchi e i tedeschi, allora alleati. Fu grazie alle informazioni di Nili che il generale britannico Edmund Allenby poté lanciare l’offensiva che portò alla conquista di Gerusalemme nel dicembre del 1917.

