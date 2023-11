Un’unica certezza: i mercatini di Natale tornano in centro  

I canti natalizi sotto l’albero luccicante di piazza Garibaldi. Forse Babbo Natale che torna a incontrare i bambini alla Fiera. Quindi l’animazione nelle vie tradizionali dello shopping illuminate con le luci di Natale (che prima di una-due settimane sarà difficile cominciare a montare). E poi magari la musica e l’intrattenimento nelle strade e nelle piazze. È un po’ un sogno il Natale a Cagliari. Per il momento è soprattutto questo. Perché, oggi, non c’è nessuna certezza sulla programmazione degli eventi che l’amministrazione intende organizzare. L’unica, adesso, è rappresentata dai mercatini di Natale: le tradizionali casette di legno addobbate che vendono decorazioni artigianali e cibi, puntualmente, arriveranno (il primo dicembre?) nel Corso Vittorio e in piazza Yenne (e ci resteranno fino al giorno dell’Epifania).

Tutti i dettagli della programmazione dei mercatini verranno svelati la settimana prossima durante una conferenza stampa. Per il momento già si sa che, per il secondo anno consecutivo, le casette non verranno montate in piazza del Carmine. Per quella piazza, infatti, il bando è andato deserto, segno che nonostante gli sforzi dell’amministrazione per convincere gli operatori a organizzare eventi in piazza del Carmine (lo sgravio quasi totale del suolo pubblico, per esempio) non sono bastati.

L’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia assicura che «stiamo lavorando per organizzare anche quest’anno un ricco programma di eventi». Tradotto: gli eventi che l’amministrazione intende proporre alla città sono già definiti, manca soltanto l’ultimo passaggio formale. L’idea è quella di riproporre, come un anno fa, animazioni nelle vie dello shopping, spettacoli per famiglie e bambini, eventi quotidiani nello spirito della festa. «Ci stiamo lavorando», ribadisce l’assessore Sorgia. Nei prossimi giorni, quindi, si attende il calendario della programmazione, con luoghi e appuntamenti definiti.

In attesa degli eventi, per accendere il Natale in città bisogna intanto montare le luminarie: finora non c’è un filo; per i commercianti quello è il momento più atteso. ( ma. mad. )

