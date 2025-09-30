VaiOnline
Assemini.
01 ottobre 2025 alle 00:35

Unteass, sessanta corsi al via per l’università della terza età 

Ad Assemini riprende ufficialmente l’attività dell’Università della Terza età, Unteass Aps. Il nuovo anno accademico ricomincia con 2 iniziative: dopo la presentazione della nuova offerta formativa per l’imminente inizio dei corsi, ieri pomeriggio presso la casa campidanese di Sant’Andrea, i corsisti hanno incontrato lo scrittore Piergiorgio Pulixi, campione di vendite a livello nazionale con i suoi gustosi noir. L’autore ha presentato il suo nuovo libro “L’uomo dagli occhi tristi” alla presenza di una sala curiosa e partecipe.

Unteass vanta numeri di tutto rispetto: 380 iscrizioni a oggi (ci si potrà aderire fino alla prima settimana di ottobre), di cui oltre 260 donne, mentre gli uomini si fermano a circa un centinaio, 60 corsi in via di attivazione, un’offerta ampia che affianca ai corsi consolidati come quelli sulla tecnologia, le lingue straniere, la lingua dei segni o dell’orto condiviso, le novità: dall’amigurumi al tango, dagli scacchi alla stenografia, dalla letteratura sarda all’educazione finanziaria.

«Unteass da tre anni è diventata una parte importante delle mie giornate – dichiara Anna Barranco, 59 anni, «un luogo dove seguire corsi interessanti, e dove incontrare persone e condividere esperienze». Le fa eco una collega Paola Frau, 71 anni: «Mi sono iscritta per curiosità e far parte di una gruppo in cui si di parla di cultura per piacere, e il mio quotidiano è più ricco e pieno».

Tante persone hanno deciso di continuare a mettersi in gioco e di coltivare o riprendere antiche passioni. Ne è convinto anche uno dei docenti Gianluca Molinu: «È il quarto anno del mio corso di Smartphone ed è molto gratificante vedere tanto entusiasmo e curiosità. L’obiettivo è dare le basi per usare la tecnologia con consapevolezza. Altro aspetto importante è la socialità. Al termine l’esclamazione più bella: Abbiamo già finito?».

La presidente Rosalia Carta conclude: «Ogni anno ci impegniamo a costruire un’offerta ricca e inclusiva. La varietà dei corsi è il segno della nostra vitalità e del desiderio di imparare, divertirsi e sentirsi parte di una comunità viva e accogliente». Unteass avrà a disposizione anche un nuovo locale in via Carmine e la collaborazione del Comune, presente all’inaugurazione con Jessica Mostallino, assessora alla cultura per i saluti istituzionali.

