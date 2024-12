un’ottima ilvamaddalena rallenta il guidonia 

Guidonia 1

Ilvamaddalena 1

Guidonia Montecelio (3-5-2) : Mastrangelo; Piroli, Cristini, Sfanó (31’ st Ardizzone); Vagnoni (10’ st Tounkara), Calzone, Spinosa (36’ st Maurizi), Errico, Succi (40’ st Icardi); Maccari (31’ st Musso), Calì. In panchina Guerrieri, Guerriero, Buono, Giordani. Allenatore D’antoni.

Ilvamaddalena (3-4-1-2) : Lattisi; Di Pietro, Bonu, Martinoli; Ribeiro (43’ st Munua), Furijan, Tamponi (20’ st Alvarez), Nana; Lobrano; Tapparello (37’ st Glino), Blazevic (20’ st Maitini). In panchina Pileri, Kiwobo, Agostini, Francia, Di Marco. Allenatore Fascia.

Arbitro : Acquafredda di Molfetta.

Reti : st 19’ Maccari, 26’ Alvarez.

Note : espulso Alvarez per doppia ammonizione, ammoniti Maccari, Succi, Cristini, Tamponi, Ribeiro, Lattisi e Nana.

Guidonia Montecelio. Termina in parità la sfida tra Guidonia e Ilvamaddalena: un buon punto per gli ospiti, che muovono la classifica.

Nel primo tempo le squadre sono contratte, i locali provano a fare la gara ma gli isolani si difendono ordinati e tentano la giocata in contropiede sfiorando il gol con Nana sul finire di tempo. La ripresa è ricca di emozioni. Al 19’ i padroni di casa passano in vantaggio con Maccari abile a insaccare un bel cross di Succi, poco dopo i sardi sfiorano il pari con Maitini ma il pallone rimbalza sul palo ed esce fuori deviato: sul seguente angolo Alvarez sul secondo palo è lesto a insaccare in mischia per il pari. Poco dopo lo stesso attaccante si fa espellere per doppia ammonizione ma gli ospiti tengono il risultato acquisito.

