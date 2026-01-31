Un’ottima Ferrini strappa un punto in casa Atletico Uri 

Atletico Uri 1

Ferrini Cagliari 1

Atletico Uri (3-4-1-2) : Cherchi, Ravot (12’ st Dore), Lintas (43’ st Lambroni), Canavessio, Iacob, Carlo Piga, Leomanni (12’ st Federico Piga), Arnaudo, Campana (24’ st Fabio Scanu), Giovanni Piga, Ricci. In panchina Atzeni, Marini, Meloni, Daga, Pireddu. Allenatore Massimiliano Paba.

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Manca, Corda, Vitale, Melis, Vinci, Piras (22’ st Zedda), Piroddi (19’ st Corona), Joao Mate (38’ st Rinino), Boi, Arisci (34’ st Fanni). In panchina Celli, Simongini, Podda, Tiesse Masue, Capitta. Allenatore Nicola Manunza.

Arbitro : Andrea Truocchio di Sassari.

Reti : pt 22’ Arisci, 41’ Campana.

Note : espulsi Manunza e Vitale.



Uri. Finisce 1-1 la sfida tra Atletico Uri e Ferrini Cagliari, una sfida dove non è mancata la carica agonistica dei giocatori in campo con un arbitraggio che ha provocato in diverse occasioni proteste e recriminazioni da ambo le parti.

La gara

Partono meglio gli ospiti. All’11’ Joao Mate controlla palla sulla sinistra e dal vertice dell’area fa partire una sventola verso il primo palo che costringe Cherchi a volare per mettere la sfera oltre la traversa. Al 22’ Ferrini in vantaggio: Piroddi pressa Canavessio e recupera palla, si allarga sulla sinitra e scarica in area per Joao Mate che tocca per l’accorrente Arisci il quale insacca lo 0-1. Due minuti dopo una bella verticalizzazione libera Vinci un passo dentro l’area ma il numero 10 non è preciso nel controllo. Al 41’ il pari dell’Atletico: azione insistita in area ospite e dopo una prima conclusione è Campana, di piatto sinistro, a trovare il varco giusto. Tre minuti dopo bello spunto di Ricci, ma Arrus blocca in due tempi.

La ripresa

In apertura di ripresa il portiere ospite deve uscire di testa fuori dall’area per anticipare Campana. Al 52’ bello spunto sulla sinistra di Vinci che si accentra ma calcia alto. Subito dopo l’arbitro ammonisce il tecnico cagliaritano Manunza, la discussione si prolunga e scatta l’espulsione. Quando scocca l’ora di gioco Ferrini in dieci per rosso diretto all’indirizzo di Vitale cui, probabilmente, scappa qualche parola di troppo. I padroni di casa ci credono e parte un forcing serrato cui però mancano spesso la lucidità e la precisione nell’ultimo passaggio. Gli ospiti serrano le file e si difendono con grinta cercando in più occasioni la ripartenza velenosa. Gioco spezzettato e nervoso nell’ultima parte di gara, ma il risultato non cambia.



RIPRODUZIONE RISERVATA