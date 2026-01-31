VaiOnline
Eccellenza.
01 febbraio 2026 alle 00:59

Un’ottima Ferrini strappa un punto in casa Atletico Uri 

Punto salvezza per i cagliaritani, giallorossi ai margini dei playoff 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atletico Uri 1

Ferrini Cagliari 1

Atletico Uri (3-4-1-2) : Cherchi, Ravot (12’ st Dore), Lintas (43’ st Lambroni), Canavessio, Iacob, Carlo Piga, Leomanni (12’ st Federico Piga), Arnaudo, Campana (24’ st Fabio Scanu), Giovanni Piga, Ricci. In panchina Atzeni, Marini, Meloni, Daga, Pireddu. Allenatore Massimiliano Paba.

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Manca, Corda, Vitale, Melis, Vinci, Piras (22’ st Zedda), Piroddi (19’ st Corona), Joao Mate (38’ st Rinino), Boi, Arisci (34’ st Fanni). In panchina Celli, Simongini, Podda, Tiesse Masue, Capitta. Allenatore Nicola Manunza.

Arbitro : Andrea Truocchio di Sassari.
Reti : pt 22’ Arisci, 41’ Campana.

Note : espulsi Manunza e Vitale.


Uri. Finisce 1-1 la sfida tra Atletico Uri e Ferrini Cagliari, una sfida dove non è mancata la carica agonistica dei giocatori in campo con un arbitraggio che ha provocato in diverse occasioni proteste e recriminazioni da ambo le parti.

La gara
Partono meglio gli ospiti. All’11’ Joao Mate controlla palla sulla sinistra e dal vertice dell’area fa partire una sventola verso il primo palo che costringe Cherchi a volare per mettere la sfera oltre la traversa. Al 22’ Ferrini in vantaggio: Piroddi pressa Canavessio e recupera palla, si allarga sulla sinitra e scarica in area per Joao Mate che tocca per l’accorrente Arisci il quale insacca lo 0-1. Due minuti dopo una bella verticalizzazione libera Vinci un passo dentro l’area ma il numero 10 non è preciso nel controllo. Al 41’ il pari dell’Atletico: azione insistita in area ospite e dopo una prima conclusione è Campana, di piatto sinistro, a trovare il varco giusto. Tre minuti dopo bello spunto di Ricci, ma Arrus blocca in due tempi.

La ripresa
In apertura di ripresa il portiere ospite deve uscire di testa fuori dall’area per anticipare Campana. Al 52’ bello spunto sulla sinistra di Vinci che si accentra ma calcia alto. Subito dopo l’arbitro ammonisce il tecnico cagliaritano Manunza, la discussione si prolunga e scatta l’espulsione. Quando scocca l’ora di gioco Ferrini in dieci per rosso diretto all’indirizzo di Vitale cui, probabilmente, scappa qualche parola di troppo. I padroni di casa ci credono e parte un forcing serrato cui però mancano spesso la lucidità e la precisione nell’ultimo passaggio. Gli ospiti serrano le file e si difendono con grinta cercando in più occasioni la ripartenza velenosa. Gioco spezzettato e nervoso nell’ultima parte di gara, ma il risultato non cambia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga