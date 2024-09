Un’ottima annata: la stagione si allunga grazie agli stranieri  

Frignare: le varie categorie produttive, inclusi gli operatori turistici, lo fanno sempre per lamentarsi del fatto che le cose potrebbero andare meglio. Ecco, stavolta proprio no: sorrisi negli hotel, nei villaggi vacanze, in affittacamere, b&b e seconde case. Ce n’era per tutti, quest’estate, e soprattutto ce n’è ancora: certo, senza il pienone e a tariffe più basse rispetto a luglio e agosto, ma le prenotazioni per settembre stanno arrivando e qualcosa c’è già anche per ottobre.

Ottimi dati

In questo mese (dati Federalberghi) negli hotel i clienti sono diminuiti appena del 30-40% rispetto ad agosto, a ottobre i posti letto occupati saranno un terzo rispetto all’altissima stagione: certo, a tariffe inferiori, ma i turisti ci sono eccome. E così i sorrisi degli operatori diventano “sorrisoni” per questa coda d’estate che porta ancora banconote in cassa. Il messaggio agli operatori turistici è forte e chiaro: «Signori, non è ancora finita». Il sottinteso è l’estate.

Felicità negli hotel

«Stanno sparendo gli italiani, le prossime settimane sono a trazione straniera, ma le prenotazioni ci sono eccome», conferma Paolo Manca, presidente di Federalberghi Confcommercio Sardegna e titolare di diversi hotel nell’Isola. «I grandi villaggi turistici tanto amati dai turisti italiani, che ora hanno finito le ferie, chiudono a fine mese, ma per le altre strutture ricettive c’è clientela anche per ottobre», aggiunge Manca, «anche perché non a tutti interessa il mare: gli olandesi, ad esempio, sono molto attratti da natura, passeggiate, pedalate nel verde. E poi ci sono i borghi e le iniziative come “Autunno in Barbagia”, che sono attrattori». Il presidente della Federalberghi sarda conta molto sul fatto che, nel centro Europa, i ragazzi sono tornati a scuola subito dopo Ferragosto: ma tra fine settembre e inizio ottobre hanno alcune settimane di vacanze autunnali», spiega Manca, «e quindi rivedremo le famiglie in visita in Sardegna, per relax e con temperature buone, ma più miti».

Le case vacanza

Fin qui, gli alberghi. Poi c’è il mercato soprattutto delle seconde case in cui è specializzata l’associazione Extra, presieduta da Maurizio Battelli: «Per settembre nell’Isola ci sono già parecchie prenotazioni e qualcosa comincia ad arrivare anche per ottobre. Tutto il mercato è andato bene, quest’estate: hotel, b&b, affittacamere, ma per le seconde case è stata un’eccellente stagione». Si lavora fino a ottobre perché, da novembre, i turisti ci snobbano? Battelli non ne è affatto convinto: «A ottobre finiscono i collegamenti aerei stagionali delle compagnie low cost e quindi il mercato muore: il turista non riesce più a raggiungere l’Isola a tariffe convenienti. Peccato, perché altrimenti lo farebbe anche a novembre», conclude il presidente di Extra.

B&B e affittacamere

Bed and breakfast e affittacamere sono invece il terreno su cui si muove Laura Zazzara, presidente di B&B a Cagliari e in Sardegna. «Bene a settembre anche noi», premette, «e qualcosa comincia a muoversi per ottobre. In agosto sono stati protagonisti i clienti italiani, che però hanno le ferie obbligate perché chiudono le aziende in cui lavorano o che possiedono». Anche Zazzara è convinta che la ritirata delle compagnie low cost da novembre in poi sia una mazzata per l’industria turistica della Sardegna: «Non a caso, gli arrivi che abbiamo in questo periodo in bed and breakfast e affittacamere sono dalle località alle quali Cagliari è collegata attraverso i voli delle low cost, che a novembre spariranno fino alla primavera». Esattamente come faranno i turisti.

