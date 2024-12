Un’ostruzione delle vie aeree 

Cos’è la BPCO?

Una malattia caratterizzata da un’ostruzione irreversibile delle vie aeree che presenta un’evoluzione in senso peggiorativo, se non trattata; è secondaria ad uno stato infiammatorio da esposizione al fumo di sigaretta e ad irritanti ambientali (gas di scarico, particolato, etc.) anche in ambito lavorativo. Smettendo di fumare, si riducono la possibilità che le riacutizzazioni della malattia determinino a loro volta l’innesco di meccanismi che deteriorano progressivamente il polmone. I farmaci a disposizione sono efficaci e di semplice utilizzo, in un unico dispositivo assunti una o due volte al giorno. Prossimamente saranno disponibili farmaci biologici.