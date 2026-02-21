VaiOnline
Al Frau.
22 febbraio 2026 alle 00:56

Un’Ossese senza freni conquista il primo posto 

Ossese 3

Sant’Elena 0

Ossese (3-4-2-1) : Carboni, F. Mura, Di Pietro (34’ st Fancellu), Rodrigues, Murru (15’ st A. Mura I), Scarafoni, Teliz (34’ st Saba), Nurra, Mainardi, Tapparello (15’ st Arca), Maitini (41’ st Gjuci). In panchina Miretti, Gueli, Alvarez, Al. Sechi. Allenatore Cotroneo.

Sant’Elena (4-4-2) : G. Sanna, Pitzalis, Boi (31’ st Diouf), Delogu (36’ st Argiolas), Cogoni (36’ st Giancarli), Paci (44’ st Coiana), Ragatzu, Iesu (44’ st C. Sanna), Tocco, Thiam, Minerba. In panchina Casula, Mura, Angius. Allenatore Rinino.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : pt 39’ Di Pietro; st 23’ Tapparello, 37’ A. Mura I.

Note : ammoniti Maitini, Gjuci, Pitzalis, Cogoni, Giancarli.

Ossi. Verrebbe da citare l’Hemingway de Il vecchio e il mare. L'Ossese, dopo un’eternità trascorsa in attesa, pesca finalmente il suo marlin: è prima in classifica in Eccellenza. Tirato via dall’amo il Sant'Elena, ora dovrà difendere il primato dai numerosi pescecani in scia (prima e quinta distano soltanto sette lunghezze) e portarlo a riva. Cuba è lontana, la Nuorese no (-2), rimasta incagliata a La Maddalena e raggiunta in classifica dall’Ilva.

Tapparello è il primo a lanciare la fiocina, all’8’, a fil di palo. Iesu (tra i più brillanti dei suoi) guizza per gli ospiti (25’) dando effetto a un tiro finito sulle nocche di Carboni; sulla ribattuta Tocco manda a lato. L’1-0 arriva al 39’: Scarafoni vola sulla destra, arriva sul fondo e mette sulla testa di Di Pietro la palla del vantaggio. Ancora Scarafoni è protagonista, poco dopo, colpendo il palo.

Nella ripresa Tapparello si regala il gol da illustrare (23’) con una volée mancina finita sotto l’incrocio. Alessandro Mura (2007) firma il tris con un rigore in movimento e apre ai festeggiamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

