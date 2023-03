Un’ora in più a scuola, protesta alle primarie 

Novità che nel plesso di via Stoccolma non piace a tutti. Massimiliano Barbaro, rappresentante della II B, sostiene che circa 60 famiglie sarebbero contrarie alla scelta del nuovo orario. «È stato fatto una sorta di sondaggio da parte di noi rappresentanti di classe ed è venuto fuori che circa la metà dei genitori non è d’accordo. Inoltre, la decisione è stata presa senza coinvolgerci». Veronica Melis, mamma di una bimba che frequenta la terza, aggiunge: «Abbiamo scelto questa scuola anche per l'orario, che per noi è una componente fondamentale per l’organizzazione della vita quotidiana. Abitiamo a Sestu e l’uscita alle 14:15 implica difficoltà organizzative. La bambina pranzerebbe verso le 15, la doppia pausa merenda che faranno a scuola andrebbe a intaccare il lavoro di educazione alimentare portato avanti fino a oggi, oltre a dover ricalibrare i nutrienti per una dieta sana ed equilibrata. Inoltre, ci sono i compiti da fare e la stanchezza sottrarrà energia per concentrarsi. Questo aumento di orario ha delle conseguenze negative sulla nostra quotidianità e quella dei nostri figli». Secondo Melis, le alternative sarebbero potuti essere rientri pomeridiani e un contributo dei genitori per il costo del gasolio per il riscaldamento. «Ci è stato imposto un cambiamento per noi inaccettabile», sbotta.

Il nuovo orario scolastico che dal prossimo anno terrà gli studenti a casa il sabato prolungando la permanenza in classe negli altri giorni, continua a scatenare malumore. Dopo la presa di posizione di un gruppo di genitori della scuola di via Garavetti, ora la protesta contagia anche la primaria di via Stoccolma dove alcune famiglie dei bambini sono sul piede di guerra.

Nel mirino l’orario che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico: si entrerà alle 8:15 e si uscirà alle 14:15 dal lunedì al venerdì. Dunque ognuna delle cinque ore del sabato soppresso verrà aggiunta agli altri giorni della settimana. Decisione presa, come tanti altri istituti, recependo l’invito del Ministero dell’Istruzione a stare aperti un giorno in meno per il risparmio energetico e per ovviare alle criticità legate alla carenza di collaboratori scolastici.

La rabbia

Novità che nel plesso di via Stoccolma non piace a tutti. Massimiliano Barbaro, rappresentante della II B, sostiene che circa 60 famiglie sarebbero contrarie alla scelta del nuovo orario. «È stato fatto una sorta di sondaggio da parte di noi rappresentanti di classe ed è venuto fuori che circa la metà dei genitori non è d’accordo. Inoltre, la decisione è stata presa senza coinvolgerci». Veronica Melis, mamma di una bimba che frequenta la terza, aggiunge: «Abbiamo scelto questa scuola anche per l'orario, che per noi è una componente fondamentale per l’organizzazione della vita quotidiana. Abitiamo a Sestu e l’uscita alle 14:15 implica difficoltà organizzative. La bambina pranzerebbe verso le 15, la doppia pausa merenda che faranno a scuola andrebbe a intaccare il lavoro di educazione alimentare portato avanti fino a oggi, oltre a dover ricalibrare i nutrienti per una dieta sana ed equilibrata. Inoltre, ci sono i compiti da fare e la stanchezza sottrarrà energia per concentrarsi. Questo aumento di orario ha delle conseguenze negative sulla nostra quotidianità e quella dei nostri figli». Secondo Melis, le alternative sarebbero potuti essere rientri pomeridiani e un contributo dei genitori per il costo del gasolio per il riscaldamento. «Ci è stato imposto un cambiamento per noi inaccettabile», sbotta.

La doppia merenda

Daniela Anedda, mamma di due bambini che frequentano rispettivamente la prima e la terza elementare, è preoccupata per le due pause merenda: «L’ingresso anticipato e l’uscita alle 14:15 comporta che i miei figli dovranno riorganizzare completamente la tabella nutrizionale, diversa dai coetanei del tempo prolungato, e dovranno stare a scuola sei ore di fila per poter recuperare le cinque ore tolte al sabato. Ho piena fiducia nelle maestre, per questo chiedo un confronto aperto con l’Istituto».

Voci favorevoli

Diversa la versione del presidente del Consiglio d’Istituto, Pino Aquila: «Dopo la votazione all’unanimità da parte del collegio dei docenti, ancor prima di essere approvata a dicembre dal consiglio d’istituto, i rappresentanti di classe hanno fatto un sondaggio informale per chiedere se questa scelta andasse bene. La maggior parte dei genitori si è detta favorevole. Il nuovo orario partirà dal prossimo anno scolastico per dare la possibilità ai genitori di organizzarsi in tempo. Va ricordato che tutto ciò riguarda solo le classi che hanno l’orario ordinario».

Intanto promettono battaglia anche le famiglie degli alunni della primaria di via Garavetti, che hanno indetto una raccolta firme e venerdì i rappresentanti dei genitori si riuniranno in assemblea. Non si esclude un ricorso al Tar. La questione approderà anche in Consiglio comunale con un’interrogazione della consigliera Camilla Soru (prima firmataria).

