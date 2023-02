Un’ora di pariglie con pochi brividi «L’organizzazione è da rivedere»  

Dagli uffici dell’Adiconsum sta per partire una segnalazione all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Il pubblico che per assistere alle acrobazie ha pagato fino a 40 euro è tornato casa con l’amaro in bocca: su 117 cavalieri 34 terzetti hanno regalato numeri degni di nota. Altri cinque invece non hanno potuto nemmeno provarci: per problemi di sicurezza la corsa è stata chiusa prima del previsto causa buio.

La rabbia del pubblico da una parte, la tradizione che per tanti non si tocca dall’altra. Anche questo è Sartiglia . Le pariglie, che non sono andate in scena domenica in via Mazzini, fanno rumore.

La rabbia del pubblico da una parte, la tradizione che per tanti non si tocca dall’altra. Anche questo è Sartiglia . Le pariglie, che non sono andate in scena domenica in via Mazzini, fanno rumore.

Il pubblico che per assistere alle acrobazie ha pagato fino a 40 euro è tornato casa con l’amaro in bocca: su 117 cavalieri 34 terzetti hanno regalato numeri degni di nota. Altri cinque invece non hanno potuto nemmeno provarci: per problemi di sicurezza la corsa è stata chiusa prima del previsto causa buio.

Sulla chiusura, comunque giusta visto l’orario e il buio, pochi discutono; molti invece protestano sull’orario di inizio delle pariglie.

L’Adiconsum

Dagli uffici dell’Adiconsum sta per partire una segnalazione all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

«Chi paga va rispettato - spiega il presidente regionale dell’Adiconsum, Giorgio Vargiu - È vero che lo spettacolo non può essere garantito al cento per cento, ma è anche vero che questa volta ci siamo trovati davanti cavalieri che sono rimasti seduti. Forse bisognerebbe ritornare ai vecchi tempi, e fare le selezioni insomma. Chi sborsa soldi merita di vedere qualcosa».

Giorgio Vargiu fa notare che sui biglietti per assistere alle pariglie, venduti dalla Fondazione, come orario di inizio c’era scritto le 16.45. Sono iniziate però alle 17.55. «Questo non va bene - denuncia Vargiu - Ed è questo che deve essere contestato, e infatti lo stiamo facendo».

La tradizione

Il presidente del Gremio dei Contadini, Mauro Solinas, è chiaro: «Non possiamo parlare di ritardi dal momento che chi decide l’andamento della corsa è solo su Componidori. Questa è la tradizione, questa è la storia e nessuno può modificarla. Mi dispiace per chi ha aspettato tanto tempo in via Mazzini ma noi non entriamo in merito ai tempi decisi dal capocorsa. La Sartiglia è anche questo».

Sartiglia, bene però ribadirlo, che non è fatta solo di una infinita e lunghissima corsa dei cavalieri che tentano di infilzare la stella ma anche di pariglie che meritano di avere spazi, e tempi, assicurati.

E infatti il presidente dei Contadini precisa: «È la Fondazione che scrive gli orari e non si capisce bene come faccia: sono cose che a noi non interessano».

«Ci dispiace»

Francesco Deriu, presidente della Fondazione Oristano, ente che organizza la giostra e che ha stampato i biglietti con gli orari, si trincera dietro «Il regolamento della biglietteria e si legge che l’orario della manifestazione può variare. È giusto anche dire che poteva accadere il contrario, e cioè poche spade e magari più pariglie in via Mazzini. Noi ci occupiamo della vendita dei biglietti, non entriamo in merito alla cerimonia. Ci dispiace per il pubblico».

«Meno spade»

Tra i 15 cavalieri che non sono riusciti a esibirsi c’era Carmen Murru che da mesi che prepara il suo numero acrobatico insieme ai compagni da mettere in mostra in via Mazzini.

«Sono dispiaciuta. Capisco bene la decisione della forze dell’ordine, loro agiscono per la nostra sicurezza. Non condivido però la gestione del capocorsa. Forse avrei concesso meno spade».

«Vogliamo le selezioni»

È un fiume in piena Rodolfo Manni: «I cavalieri vanno accontenti tutti. Io, ma come me tanti altri, mi sono allenato mesi prima per regalare al pubblico una buona esibizione. Troppo comodo dare tante spade non pensando però al rischio di non far galoppare tutti in via Mazzini. Sono certo che il capocorsa dei Falegnami farà altre scelte».

Ma non è tutto: «Rivogliamo le selezioni - va avanti Rodolfo Manni - È assurdo decidere l’ordine di esibizione con l’estrazione. Prima di noi c’erano tanti cavalieri che sapevano già che non si sarebbero esibiti. Questo fa perdere tempo e non è giusto nei confronti di chi invece si prepara da mesi». E chissà se oggi andrà meglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata