Basket Serie A.
18 ottobre 2025 alle 00:30

«Un’opportunità di vincere» 

Bulleri presenta così la sfida della Dinamo all’Olimpia 

Sassari. Domani a mezzogiorno contro Milano ma senza Mezzanotte. E con Johnson e Ceron ancora in dubbio. Se non altro la sfida del PalaSerradimigni vedrà anche l'Olimpia alle prese con qualche infortunato (Nebo, Totè e LeDay) e con una stanchezza da coppa europea doppia rispetto ai biancoblù, visto il calendario compresso dell'Euroleague (Monaco e Kaunas). «Giochiamola come opportunità di sfidare una grande squadra e come opportunità di vincere». dice Massimo Bulleri, coach di una Dinamo che non ha ancora vinto una gara ufficiale.

E' la sfida numero 65 contro le scarpette rosse, a testimonianza della rivalità più corposa in serie A. Si è rotto l'equilibrio che esisteva sino al 2021. Nelle ultime 12 partite ben 11 vittorie della squadra allenata da Messina, a conferma di una forbice tecnica che si è allargata. Unica vittoria, quella di due anni fa per 89-83 con un Tyree da 24 punti.

I duelli chiave

In cabina di regia Milano ha sovrabbondanza di play e play-guardia: Brown, Mannion, Ellis e Bolmaro, senza dimenticare Flaccadori. La Dinamo ha Buie che sta offrendo un buon rendimento, mentre si spera che la sfida stimoli Zanelli, soprattutto se Johnson non sarà della partita. Meno differenza nel confronto tra lunghi, dove comunque Messina può scegliere tra Booker, Dunston e l'ex Diop, pronto a fare il pieno di applausi da una tifoseria che lo rivede sempre con piacere. In ala piccola è il giorno di Marshall, soprattutto se dovrà opporsi a Shields o Guduric. Difficile anche impostare difese troppo particolareggiate: nonostante i due assenti, Milano ha tesserato nove stranieri, quindi può fare turnover senza problemi.

