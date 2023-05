«Un’opera per le persone, non per le auto» 

Uno dei nodi del waterfront è la viabilità. Occorre, infatti, una soluzione che consenta alla piazza alberata sul mare di prendere forma, risolvendo il problema del traffico. Detto diversamente: in via Roma è impossibile prescindere dalla viabilità, da qui la necessità di ripensare alla mobilità con un progetto che continui a prevederla ma pensata affinché non rappresenti più una barriera. «Bisogna cambiare il paradigma», dice Mauro Coni, docente di Strade, ferrovie e aeroporti alla facoltà di Ingegneria. «L’obiettivo non è costruire un’opera per portare il traffico delle auto da una parte all’altra di via Roma ma avvicinare la città al mare, cioè consentire alle persone di avvicinarsi dai portici al porto». Ribaltando la prospettiva, quindi, un passante per le persone più che per le auto. «Un tunnel sarebbe un’opera troppo “pesante”», spiega ancora Coni. Così nasce l’idea di una trincea mascherata da alberi e arbusti. Un’idea che non rappresenta certo un unicum nel panorama ingegneristico delle soluzioni trasportistiche: «Esistono passerelle larghe», dal lato portici per arrivare al porto, sopra la trincea, «che non danno la percezione di essere su un ponte ma su una superficie», spiega l’esperto. «Questa soluzione sarebbe a basso costo. Per il momento c’è una visione generale, spetterà allo studio di progettazione analizzare problemi, varianti e soluzioni». ( ma. mad. )

