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La Vega.
03 luglio 2026 alle 00:37

Un’opera per celebrare l’amore per la natura Bambini protagonisti nel film “Il posto del cuore” 

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L’amore per la propria terra e il rispetto della natura non conoscono età: per questo gli alunni della classe prima A della scuola Primaria “Collodi” hanno realizzato “Il Posto del cuore”, film che racconta la storia di un gruppo di bambini di un paese della Sardegna degli anni ’50 che decidono di salvare degli antichi alberi dalla distruzione.

Il film è stato presentato sabato sera al cinema Notorious di piazza L’Unione Sarda davanti ai parenti e amici dei piccoli studenti/attori. «Ho proposto di raccontare una bella storia sugli alberi, costruita da loro stessi, seppur guidati, avendo solo 6 anni, partendo dal rispetto per l’ambiente e l’amore per la natura e il territorio, in particolare l’oliveto millenario S’Ortu Mannu di Villamassargia», commenta Monica Zedda, insegnante e regista del film. Per la docente: «È il sesto film in 10 anni. Per registrare stavamo fuori dalle 8.30 del mattino alle 20.30 di sera, da ottobre a giugno».

«Nella scuola sono stati coinvolti 200 alunni nei laboratori audiovisivi: con i sedici bambini di prima abbiamo creato il film». L’opera nasce nell’ambito del progetto nazionale “Cinema e immagini per la scuola”.«Sono felice di vedere mia figlia sul grande schermo e soprattutto che si sia divertita» commenta Daniele Palmas, papà di una bambina di 7 anni, tra le prime ad apparire sullo schermo. Ad impreziosire questa produzione la presenza di una guest star: «Ho pensato che Benito Urgu potesse essere adatto, perché so che ha un rapporto con la natura molto forte».

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