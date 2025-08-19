VaiOnline
Il caso.
20 agosto 2025 alle 00:15

«Un’opera non più così strategica» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due numeri per inquadrare il problema e accendere il dibattito. «Attualmente la corsia preferenziale di via Roma», riservata oggi a bus e taxi, «vede un’offerta del Ctm di circa 4200 posti», cioè passeggeri, «per ogni ora. Più altri 500 posti», sempre passeggeri trasportati, «tra autobus privati e Arst. Se si considera che la metrotranvia avrà un’offerta ogni ora di 1200 posti, sorge un dubbio sulla qualità dello studio trasportistico fatto per avvalorare la scelta della metropolitana, anche in considerazione del fatto che in futuro la corsia centrale di via Roma verrà destinata, inspiegabilmente, a uso esclusivo alla metropolitana», tuona Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio.

A onor del vero l’uso esclusivo a favore della metro della corsia centrale di via Roma è solo uno degli scenari, il Comune infatti nel grande piano di viabilità per tutta l’area che sta studiando sta valutando anche la possibilità di far transitare bus e metro insieme. Ipotesi, per il momento.

Altra incognita, il centro intermodale: «Dove sarà, come e quando verrà realizzato?», domanda Mannino. «È un altro mistero. Un elemento di sistema così importante non può essere trascurato in questo modo. Non sarà il caso di mettere mano nuovamente ai modelli di traffico prima d'interrompere la corsia preferenziale dei bus e la piazza Deffenu?». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Caso Sorgia, alta tensione nella Lega

I delusi accusano: «I sardi non contano». Partito fuori dalla Regione, fine di un’epoca 
Alessandra Carta
Il dibattito

«Insularità, non ci sono più alibi»

I Riformatori scrivono a Stato e Regione: «La Sicilia ha il ponte, noi nulla» 
Lorenzo Piras
Il caso

«De Martino-Tronelli, è revenge porn»

L’esposto dei legali dello showman. I Pm ipotizzano l’accesso abusivo 
La guerra

Mosca continua a bombardare Civili uccisi, colpita Zaporizhzhia

Lanciati dieci missili e 270 droni, notte di terrore in 16 località 