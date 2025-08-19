«Un’opera non più così strategica» 

Due numeri per inquadrare il problema e accendere il dibattito. «Attualmente la corsia preferenziale di via Roma», riservata oggi a bus e taxi, «vede un’offerta del Ctm di circa 4200 posti», cioè passeggeri, «per ogni ora. Più altri 500 posti», sempre passeggeri trasportati, «tra autobus privati e Arst. Se si considera che la metrotranvia avrà un’offerta ogni ora di 1200 posti, sorge un dubbio sulla qualità dello studio trasportistico fatto per avvalorare la scelta della metropolitana, anche in considerazione del fatto che in futuro la corsia centrale di via Roma verrà destinata, inspiegabilmente, a uso esclusivo alla metropolitana», tuona Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio.

A onor del vero l’uso esclusivo a favore della metro della corsia centrale di via Roma è solo uno degli scenari, il Comune infatti nel grande piano di viabilità per tutta l’area che sta studiando sta valutando anche la possibilità di far transitare bus e metro insieme. Ipotesi, per il momento.

Altra incognita, il centro intermodale: «Dove sarà, come e quando verrà realizzato?», domanda Mannino. «È un altro mistero. Un elemento di sistema così importante non può essere trascurato in questo modo. Non sarà il caso di mettere mano nuovamente ai modelli di traffico prima d'interrompere la corsia preferenziale dei bus e la piazza Deffenu?». ( ma. mad. )

