«Un’opera in stato di abbandono, la rivoglio indietro» 

«Sono disposto a pagare il trasporto per mettere in salvo l’opera da me creata negli anni Ottanta a Villamar». Ferdinando Medda, artista di Serramanna, non ha dubbi, constatato lo stato in cui versa il monumento ai caduti da lui realizzato e nonostante i solleciti fatti all’amministrazione comunale. Troverebbe per l'opera uno spazio nel museo "Spazio Contro" da lui allestito.

L’opera, fino al 2022, giaceva vicino alla necropoli punica, ma nello stesso anno è stata smantellata per consentire una serie di lavori in prossimità dell’area archeologica. «Ormai sono passati quattro anni e questo lavoro, commissionato per una cifra simbolica essendo in quel tempo un neofita scultore, sta ancora ammucchiato e in balia delle intemperie. Sarebbe un peccato perderlo. Cito sempre queste opere nel mio curriculum perché frutto di uno studio del territorio e del tessuto storico-artistico locale. Tutti si aspettavano il soldato morente, io invece scelsi di realizzare qualcosa di non figurativo, composto da due grosse sculture in trachite rossa di Ozieri», spiega. Tuttavia, nel 2022, il sindaco Gian Luca Atzeni aveva spiegato le intenzioni dell’amministrazione: le statue sarebbero state messe da parte per poi, una volta terminati i lavori, essere riposizionate nello stesso spazio o altrove. Il primo cittadino, contattato, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. (g. g. s.)

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