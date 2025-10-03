Un’opera giubilareche sarà gestita dalle associazioni 

La decisione della chiusura del mercato di Sant’Elia era nell’aria da tempo, da quando alla guida del Comune c’era Paolo Truzzu. A ipotizzare un futuro di solidarietà per la struttura civica è stata l’assessora con delega ai Servizi sociali Anna Puddu. «Stiamo studiando un progetto per realizzare un emporio della solidarietà, un grande supermercato che ha come obiettivo di coordinare le associazioni che a livello territoriale si occupano di assistenze ai bisogni primari», aveva detto Anna Puddu al nostro giornale. Un modello di solidarietà già sperimentato in altre città italiane come Milano, Roma e Firenze. «Le persone indigenti attraverso meccanismi collaudati e con una tessera potranno ricevere quello di cui hanno effettivamente bisogno. Un ruolo pedagogico per eliminare o quantomeno ridurre gli sprechi».

Si tratta di una delle due opere in programma per l’anno giubilare, l’altra è un centro dedicato alle donne senza fissa dimora. «Grazie all’intervento dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, una parte dei finanziamenti necessari alla riqualificazione della struttura saranno a carico della Diocesi cagliaritana, una parte, invece, sarà messa a disposizione dall’amministrazione comunale». (a. a.)

