Un’opera di Umberto Spera in dono all’hospice di Nuoro 

Donata all'hospice di Nuoro un'opera del pittore Umberto Spera, originario di Eboli (Salerno) ma sassarese di adozione. La famiglia Palimodde di Oliena ha ringraziato il team per il lavoro svolto con un dipinto dell'affermato maestro.

L'opera raffigura un gruppo di olianesi in cammino con l'abito tradizionale, sullo sfondo il monte Corrasi. «Il direttore e tutto il personale dell'hospice ringraziano Vincenzo Palimodde e la sua famiglia per il dipinto donato alla struttura, realizzato dal maestro Umberto Spera. Il soggetto non poteva non rappresentare la comunità olianese e la sua meravigliosa montagna», dice il direttore hospice Salvatore Salis. (g. pit.)

