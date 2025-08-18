VaiOnline
San Gavino.
19 agosto 2025 alle 00:33

Un’opera dell’artista Casu nell’area verde di via Dante 

San Gavino Monreale diventa sempre di più un museo a cielo aperto. Una nuova opera artistica realizzata da Giorgio Casu, autore anche del murale di Gigi Riva allo stadio Amsicora, di quello all’aeroporto di Cagliari e del quadro esposto a Washington perché scelto come miglior ritratto dell’allora presidente degli Usa Obama, è stata collocata nell’area verde che si trova in via Dante. Si tratta di un grande uovo in metallo collocato su un basamento in cemento e stilizzato. Il significato potrebbe essere legato a una voglia di rinascita partendo dalle proprie radici che devono guidare la comunità sangavinese verso il futuro. La Giunta comunale ha finanziato l’opera con 19mila e 600 euro, è entusiasta l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna: «Abbiamo deciso di dare compimento a un progetto pensato ma non realizzato dalla precedente amministrazione. Coerentemente con il nostro programma di offrire alla comunità un’opera artistica identitaria, abbiamo pertanto rifinanziato l’intervento. L’opera di Casu, inserita nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana e del museo cittadino diffuso, è installata in un punto strategico della cittadina. Per il significato iconografico e artistico aspettiamo la presentazione da parte dell’artista. Personalmente vedo nell’uovo un segno positivo, di nascita o rinascita, generazione o rigenerazione, ma starà a lui raccontarcela a breve in occasione dell’inaugurazione». ( g. pit. )

